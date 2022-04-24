Muğla Bodrum'da pazar yerinde bir kişinin cansız bedenine rastlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Kemal Selvitopu'nun (49), pazar yerinde cansız bedeni bulundu.

Başında ve yüzünde yaralar olduğu belirlenen Selvitopu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Ortakent Müsgebi Mahallesi kapalı pazar yerinde meydana geldi. Çevre sakinleri, yerde hareketsiz olarak yatan birini görünce durumu polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yüzünde ve başında yaralar olan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise ölen kişinin Kemal Selvitopu olduğunu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Selvitopu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.