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    • Yaşam
    • 24.04.2022 20:39
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    • 24.04.2022 20:39
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    İzmir'de tasmasız pitbull dehşet saçtı! Isırdığı köpeği zor kurtardılar: Vatandaşlar panikte

    Ülkemizde son zamanlarda başıboş ve tasmasız köpeklerden kaynaklanan yaralanmalı ya da ölmlü olaylara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez korku dolu anların adresi İzmir. Tasmasız gezdirilen bir pitbull önce başka bir köpeğe saldırdı ardından vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

    İzmir’de tasmasız pitbull dehşet saçtı

    Olay, Kazım Dirik Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Sahibi veya sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek, parka gelen bir vatandaşın Sibirya kurdu cinsi köpeğine saldırdı. Saldırıyla birlikte köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu.

    "LÜTFEN TASMASIZ KÖPEKLERİ GEZDİRMEYİN KORKUYORUZ"
    Uzun uğraşlar sonucu pitbullun bıraktığı köpek, gerekli tedaviler için veterinere götürüldü.

    Pitbull cinsi köpek ise basketbol sahası içerisine kapatıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Aliağa Belediyesi ekipleri, pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü.

    Olay yerine gelen polisler köpeğin sahibini bulmak için araştırmaya başladı. Parka eşi ve çocuğu ile gelen Melike Güven isimli vatandaş, parkta köpeklerini gezdiren bazı vatandaşların köpeklerine tasma takmadıklarını, bu yüzden tedirgin olduklarını söyledi. Güven, "Çocuğumla parka geldim. Burada tasmasız köpekler gezdiriliyor. Bir köpek saldırıya uğradı. Bu konuda insanların duyarlı olmasını istiyoruz. Lütfen tasmasız köpekleri gezdirmeyin. Gerçekten korkuyoruz" dedi.

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    Haberler Yaşam İzmir'de tasmasız pitbull dehşet saçtı! Isırdığı köpeği zor kurtardılar: Vatandaşlar panikte
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