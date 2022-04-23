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    • Yaşam
    • 23.04.2022 23:59
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    • 24.04.2022 00:02
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    Hatay'da yolcu minibüsü takla attı! Çok sayıda yaralı var

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Arsuz’a yolcu taşıyan bir minibüs takla attı. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Hatay’da yolcu minibüsü takla attı!

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Arsuz'a yolcu taşıyan bir minibüs takla attı.

    Kaza, bugün akşam saatlerinde İskenderun-Arsuz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 31 M 4344 plakalı yolcu minibüsü, İskenderun'dan yolcularını alarak Arsuz ilçesine doğru hareket etti.

    DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE TAKLA ATTI
    Bir süre sonra minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç karşı şeride geçerek takla attı. Kazaya başka araç karışmazken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    12 YARALI
    Kazada sürücüyle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Hatay'da yolcu minibüsü takla attı! Çok sayıda yaralı var
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