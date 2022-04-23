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    • Yaşam
    • 24.04.2022 05:44
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    • 24.04.2022 05:44
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    Yalova'da gece yarısı yangın korkusu! Kereste fabrikası alev alev yandı

    Yalova'nın Altınova ilçesi Kaytazdere Sanayi Sitesi'nde gece yarısı bir kereste fabrikasında çıkan yangın panik yaşattı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    DHA
    Kereste fabrikası alev alev yandı

    Yalova'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

    Yangın saat 02.30 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesi Kaytazdere Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasının depo kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı.

    Alevleri gören görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

    Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri de takviye olarak geldi. Fabrikanın depo kısmını tamamen saran, 2 kamyonet ile 2 forkliftin de zarar gördüğü yangını söndürmek için itfaiyenin çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Yaşam Yalova'da gece yarısı yangın korkusu! Kereste fabrikası alev alev yandı
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