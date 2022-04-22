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    • Yaşam
    • 22.04.2022 08:21
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    • 22.04.2022 08:58
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    Esenyurt'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın

    İstanbul Esenyurt’ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında yangın çıktı. Çıkan yangında yükselen dumanlar sitelerin boynunu aştı. Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Esenyurt’ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın

    Yangın, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011 Sokak'ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

    Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

    Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında depo olarak kullanılan bir alan çöktü.

    Çöken alanda kimsenin olmaması can kaybının ve yaralanmanın önüne geçti. Geri dönüşüm işinde çalışan işçiler ise yangını çaresizce izlediler. Yangın çıkan alan ise kullanılmaz hale geldi.

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