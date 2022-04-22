Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz "Bugün orucumu Başak’ın bayramı ile açacağım"

"ORUCUMU BAŞAK'IN BAYRAMI İLE AÇACAĞIM"

Sözü ilk olarak alan anne Beyhan Cengiz, "Başak Cengiz'in bugün bayramı, hakim kadınlara umut olan haberi verdi. Davamız sonuçlandı. Ben inanıyorum ki, aslında idam kararı olsaydı, Türkiye'mizde onu bile vereceklerdi. Ellerinde en ağır ceza neyse zalime onu verdiler. O yüzden hakimime, savcıma, avukatlarımın her birine ayrıca burada toplanan kameramanlardan tutun da yanımda olan her partideki insanlara binlerce teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık. Kadınların yakasından zalimler düşün artık. Zalimlere fırsat vermeyeceğiz. Biz gücümüzü birleştirdiğimiz zaman böyle zalimler kendi nefeslerine yenik düşüp kadınlara zarar vermeyecek. Biz bu karardayız. Verilen karardan ne olursa olsun Başak geri gelmeyecek ama şu mübarek ramazan gününde orucumu Başak'ın bayramıyla açacağım. Hakimin ağızından çıkan odaklandım. İnan çok acı ama kadınlara umut oldu. Umut kararını verdi hakim. Haklının yanında durdu. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"ADALET TECELLİ ETTİ"

Öldürülen Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz ise "Eşimin de söylediği gibi adalet tecelli etti. En ağır cezayı aldı. Biz de bundan memnunuz. İnşallah bir daha böyle kadın cinayetleri yaşanmaz. İnsanlarda üzülmez. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.