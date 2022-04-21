Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış demek

17 Nisan Kitap hediye etme gününü köy okullarına kitap bağışlayarak kutluyoruz! 14 - 23 Nisan tarihleri arasında Idefix'ten Çocuk ve Gençlik kitapları kategorisinden alacağınız her kitap, Herkese Kitap Vakfı aracılığıyla, köy okullarına gönderilecek kitaba dönüşüyor. Herkese Kitap Vakfı, Türkiye'nin 81 ilinde ihtiyaç sahibi köy okullarına düzenli olarak kitap bağışı yapmaktadır.

Siz de idefix.com'daki çocuk ve gençlik kategorisinden kitap alarak köy okullarındaki çocukların hayallerini geliştirmeye destek olabilirsiniz.