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    • Yaşam
    • 21.04.2022 16:51
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    • 21.04.2022 16:53
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    ‘Ağlayan Gelin’ olarak bilinen ters laleleri koparmanın cezası 109 bin TL

    Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, baharın gelişini simgeleyen ve halk arasında ‘Ağlayan Gelin’ olarak bilinen ters laleleri koparana 109 bin 593 lira para cezası uygulanacağını duyurdu.

    Sadece 20 gün yaşıyor! Koparmanın cezası 109 bin TL

    Yılın sadece 20 günü yaşayan Ters Lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor.

    Siirt Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 109 bin 593 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

    Açıklamada, "Havaların ısınmasıyla beraber dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen ters laleler çiçek açtı. Yöre halkı, bu konuda çok dikkat etmelidir. Ters lale bu bölgenin değeridir. Her endemik bitki kendi bölgesinde değerlidir. Biz de bu değerimize sahip çıkmalıyız" denildi.

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