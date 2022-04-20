Tartıştığı eşini demir çubukla öldürdü! "Şerefsiz seni aldattım" deyince demir sapladı

Antalya'nın Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde ikamet eden demirci ustası Emrah Akgül (34) ile eşi Rukiye Akgül (31) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
24 Aralık 2021 günü saat 01.30 sıralarında çıkan tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşi Emrah Akgül'e sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı. Emrah Akgül de sobayı karıştırmaya yarayan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı.
DEFALARCA VURUP, 112'Yİ ARADI
Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşinin başına çubukla defalarca vurup, yaraladı. Rukiye Akgül, kanlar içinde yere yığıldı. Emrah Akgül ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rukiye Akgül'ün öldüğünü belirledi. Polise teslim olan Emrah Akgül de işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.