Tartıştığı eşini demir çubukla öldürdü! "Şerefsiz seni aldattım" deyince demir sapladı

'Kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Emrah Akgül, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Akgül savunmasında, eşi Rukiye Akgül ile 2006 yılında evlendiklerini, 12 ve 13 yaşlarında iki çocukları olduğunu söyledi. Geçmişte de sorunlar yaşadıklarını anlatan Akgül, eşinin çocukları bırakıp sık sık evi terk ettiğini ileri sürdü.

"BİRÇOK LAF SAYDI"

Olay günü yaşananları anlatan Emrah Akgül, şöyle konuştu:

"Olay günü iş çıkışı saat 19.00 sıralarında kızımı okuldan alıp, eve geldim. Beraber yemek yedik. Saat 22.00 sıralarında yattım. Gece 24.00 sıralarında eşim odaya geldi. Yatağın örtüsünü kaldırdı. Bana 'Adam mısın da yatıyorsun' dedi. 'Nasıl konuşuyorsun, saygısızlık yapma' dediğimde; bana 'Şerefsiz' dedi. Eşimi yatak odasında bırakarak, mutfağa geçtim. Bana 'Şerefsiz seni aldattım' şeklinde birçok laf saydı. Eşimin huyunu bildiğim için cevap vermeden balkona geçmek istedim, beni engelledi.