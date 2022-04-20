Ataşehir'de taksici dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! "Ninjayım" diyerek saldırdı





"HEM TÜNELDEN GİTMEK İSTEDİ HEM DE ÜCRETİNİ VERMEK İSTEMEDİ"

Yaşanan olayda darp edildiğini belirten taksi sürücüsü Ercan Yılmaz, "Ataşehir'de aldığım yolcu Avrupa Yakası'na geçeceğini söyledi. Bana gideceği konumu gösterdiğinde Avrasya tüneli üzerinden 26 dakika 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden ise 59 dakika gösteriyordu. Kendisine Avrasya tüneli üzerinden gidersek tünel ücreti almam gerektiğini belirttim. Kabul etmedi. Ben de köprü yoluna doğru yöneldim. Köprüye giriş yapacağımız esnada tartışma çıktı. Avrasya tünelinden götürmemi söyledi. Hem tünelden gitmek istedi hem de tünel ücretini vermeyeceğini belirtti. Kadın yolcu turist olduğu için çeviri yaparak anlaşıyorduk. Tartışma büyüyünce yolcu araçtan inmek istedi. Bende aracı sağa çektim. Ataşehir'den köprü yoluna kadar olan yol ücretini talep ettim. Araçtan inen kadın, 'Ben ninjayım diyerek parmaklarını gözüme sokmaya çalıştı'. Sorgusuz sualsiz saldırdı. Beni darp etti. Dark raporumu da gidip aldım. Ben kaçtıkça o üzerime atlamaya başladı. Kendimi savunabilmek amacıyla ben de karşılık vermek zorunda kaldım. Belediye ise benim henüz suçlu bulunmadığım bir konu sonrası aracımı bağlayıp ruhsatını iptal ediyor. Sonuç olarak ben buradan ekmek kazanıyorum. Konu henüz yargılama sürecinde. Benim şoför kartım iptal edildi" diye konuştu.

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