Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı, veresiye defterindeki borçları ödedi





'2 BİN TL OLARAK YORUMLADI'

Talihlinin 2 milyon TL'lik ikramiyeyi önce 2 bin TL olarak yorumladığını anlatan Bayram, "Bana uzattığı zaman, kendisine biletin 2 milyon TL olduğunu söyledim. Sevindi, 'Canım yeğenim' diyerek bana sarıldı. Baya mutlu oldu, sevinçten heyecan yaptı. 'Beni evime bırakır mısın' dedi. Ben de özel aracımla kendisini evine kadar bıraktım. Sabah da tekrar kendisini alıp, ikramiyesini almaya gittik. Biraz borçları varmış, ramazan ayında yüzü biraz olsun gülmüş oldu. Bizim de yüzümüz gülmüş oldu" diye konuştu.



'ŞU AN ELİMİZDE KAZI KAZAN KALMADI'

Büyük ikramiye sonrası satışlarda artış olduğunu vurgulayan Bayram, "Pazartesi gününden itibaren beklemediğimiz bir yoğunluğun içine girdik. Yoğunluk devam ediyor ve şu anda elimizde Kazı Kazan da kalmadı. Kargoları bekliyoruz. İnşallah işlerimiz bu şekilde devam eder ve insanlara kazandırmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.