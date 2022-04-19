Uyuşturucu kullanmasına karşı çıktığı babasını sırtından tek bıçak darbesiyle öldürdü! Cansel Dilara Kınalı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

'BENİ ÖLDÜRMEYE KALKMIŞTI'

Cansel Dilara'nın annesi Betül Yıldırım ise tanık olarak verdiği ifadesinde, "Mustafa eve geldiğinde alkollüydü. Evde de içmeye devam etti. Dilara eve gelince tartıştılar. Ben de Mustafa'ya 'Git bu evden' diye bağırdım. Bana da hakaretler yağdırdı. Bıçakta kan yoktu, sadece bir çizikti. Ambulansı ben aradım. Mustafa beni daha önce dövmüş ve öldürmeye kalkmıştı. Bu nedenle boşanmıştık. Ben sığınma evinde de kalmıştım" diye konuştu.