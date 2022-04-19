Kızı Mahra'yı sokak köpekleri yüzünde kaybeden anne Derya Pınar'dan saldıran köpekleri savunan ünlülere tokat gibi cevap

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen 10 yaşındaki Mahra Melin'in tedavisinin 23. gününde hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Bu durum nedeniyle Yıldız Tilbe bir paylaşım yaptı. Tilbe Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" dedi. Nevşin Mengü, Tilbe'nin ifadesine dair haberi Twitter hesabından paylaşarak, "Anahtar kelimeleri yan yana dizmiş" dedi. Komedyen Şahan Gökbakar da aynı tweetin altına "Bir kaç tane daha var, onları unutmuş. Eklese daha vurucu olabilirdi" şeklinde yorum yaptı. Bu duruma isyan eden Mahra'nın annesi Derya Pınar'ın "Anahtar kelimeleri yazıyorum. Çocuğum başıboş köpekler yüzünden kamyon altında kaldı, bacağı paramparça oldu ve hayatını kaybetti! Hadi gülmeye devam edin" şeklindeki paylaşımına destek yağdı.

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