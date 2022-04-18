Mersin'de kaybolan Nur 12 saat sonra bulundu!

Olay, dün saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı 12 kilometre uzaktaki Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur, evden çıktıktan sonra kayboldu.
Aile ve komşuların aramasında sonuç alınamayınca durum tüm mahalle ile ekiplere haber verdi. Bunun üzerine mahalle sakini yaklaşık 200 kişi ile jandarma, JASAT, AFAD, AKUT, Erdemli Belediyesi personelleri ve itfaiye ekipleri 3'ü kokuya duyarlı biri kadavra olmak üzere 4 köpekle arama çalışması yaptı.
Çevrede çok sayıda bahçe ve atıl yapıların bulunmasını dikkate alan ekipler sabaha kadar arama çalışması yaptı. 5 kilometrelik alanı tarayan ekipler bir sonuç alamayınca gün ağarmasıyla tekrar planlama yaparak harekete geçti.
Daha önce bakılmış olan bölgeler dahil çevrede günün ışıklarıyla birlikte detaylı arama yapan ekiplere yine kokuya duyarlı köpekler de eşlik etti.