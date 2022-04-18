Türkiye'de sadece 3 tane var! Denizli Buldan'da yaşayanlar oruçlarını Ramazan borusu sesiyle açıyor

82 YILDIR SÜREN GELENEK
Geçmiş yıllarda Ramazan topunun kullanıldığını, topun infilak etmesi üzerine bir belediye zabıtasının hayatını kaybettiği ilçede, bir dönem siren sistemine geçilmiş olsa da 82 yıldır Ramazan borusuyla oruç açma geleneği aralıksız olarak sürdürüldü.
Buldan'daki Ramazan borusunun her yıl bakımını yapan bobinaj ustası Kadir Başözen, bu sistemin Türkiye'de sadece 3 yerde olduğunu dile getirerek; "Ramazan borusu geleneğini yaşatmaktan dolayı gurur duyuyorum. Her yıl bakımını yapıyorum. İki adet ince ve kalın olmak üzere ses çıkarır. Yaklaşık 2 dakika ötüyor.