Türkiye'de sadece 3 tane var! Denizli Buldan'da yaşayanlar oruçlarını Ramazan borusu sesiyle açıyor

10 KASIM'DA SAYGI BORUSU OLARAK SİRENİMİZİ ÇALIŞTIRIYORUZ

Buldan merkezde sahurda biri kalk, birisi de imsak vakti olmak üzere iki kez, iftarda bir defa siren ötüyor. Aynı zamanda bayram arifelerinde ve 10 Kasım Atatürk'ün öldüğü saat olan 09.05'de saygı borusu olarak sirenimizi çalıştırıyoruz. Buldan'ın her yerinden rahatlıkla duyulur. Ramazan borusu, Buldan'la özdeşleşmiştir ve biz de yaşatmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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