Sosyetik güzel Şule Zorlu'ya ‘imar kirliliği’ davası açıldı...

Bebek'teki yalısına tamirat yaptıran sosyetik işkadını hakkında dava açıldı! Türkiye'nin en ünlü işadamlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şule Zorlu, İstanbul Bebek'teki lüks yalısına tadilat yaptırma kararı aldı. Bunun için bir mimarlık firmasıyla anlaştı. Evin, teras ve balkonunda birtakım değişiklikler yapıldı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetimde ise projeye aykırı olarak birçok alanın değiştirildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Şule Zorlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Önceki gün şüpheli sıfatıyla genç işkadınının ifadesi alındı. Mimar Mustafa K. ile yaptıkları sözleşmesinin örneğini delil olarak savcılığa sunan Zorlu, tadilatların yüklenici firma tarafından mevzuata göre yapıldığını, olayla ilgili kendisinin kusuru olmadığını anlattı. Savcılık, Zorlu hakkında takipsizlik kararı aldı. Mevzuata aykırı işlem yapan mimar hakkında imar kirliliğine neden olmak suçundan dava açıldı.

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