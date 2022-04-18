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    • Yaşam
    • 18.04.2022 21:45
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    • 18.04.2022 21:56
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    Kocaeli'de bir terörist 5 bin dolar karşılığında halk otobüsü kundaklayacaktı! Terörle mücadele ekipleri enseledi

    Kocaeli'de terörle mücadele ekipleri tarafından alınan bir bilginin ardından harekete geçen yetkililer PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden 5 bin dolar alan ve karşılığında halk otobüsü kundaklayacak olan bir kişiyi enseledi. Zanlının telefonundan keşif videoları çıktı.

    Kocaeli’de felaketin eşiğinden dönüldü

    Kocaeli'de toplu taşıma araçlarını kundaklaması karşılığında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden 5 bin dolar alacak olan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Zanlının telefonundan keşif videoları çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının Kocaeli'de kundaklama eylemi yapacağı bilgisine ulaştı.

    Ekipler, örgüt üyelerinin eylem yapmak için keşif yaptıklarını, keşif videosunu da diğer örgüt mensuplarına gönderdiklerini belirledi. Harekete geçen polis, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

        Polis ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde eylem aşamasındaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyette ifadesi alınan şüpheli, "Benimle irtibat kuran örgüt mensupları araçları yakarak eylem gerçekleştirmemi istedi. Bunun karşılığında ise bana 5 bin dolar verileceğini söylediler. Ancak planlanan eylemi yapamadan yakalandım" dedi.

        Öte yandan şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, keşif amacıyla çekilen videolara ulaştı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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