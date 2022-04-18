Kız arkadaşının ayrılığını yediremeyen takıntılı adam genç kadının lüks cipine rujla saldırdı

Takıntılı aşık, eski sevgilisinden şoke eden bir intikam aldı! İstanbul'da yaşayan Selin B. (33), bir süre H.Ç. (47) isimli erkekle aşk yaşadı. İkili kısa süre sonra ayrılınca Selin B., kıskançlık krizleri yaşamaya başladı! Önce ablası Serpil B., H.Ç.'ye "Kardeşimi üzdün ben de seni üzeceğim" diyerek tehdit mesajları attı. Ardından abla-kardeş akıl almaz bir plan yaptı. İkili, 15 Mart'ta rujla genç adamın arabasının camına küfürler yazdı! Bu da yetmezmiş gibi bir de aracın plakasını çaldı! Lüks cipinin halini gören H.Ç. hemen polisi aradı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı abla ve kardeşle ilgili soruşturma başlattı. SEDA NUR GÜNAYDIN
AKIL ALMAZ OLAY
ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Al Lupiano (50) ve eşi Michelle, nadir görülen bir beyin kanserine yakalandı. Aynı hastalıktan kardeşi Angela'yı da kaybeden Lupiano, 'Tesadüf olamaz' diyerek araştırmaya başladı. Facebook'tan kurduğu gruba şikayet yağdı. Öyle ki Colonia Lisesi'ne giden yüzlerce kişinin aynı hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Yetkililer, okulun toprağından örnek almak için düğmeye bastı. Çünkü okulun 20 kilometre uzağında artık kapalı olan uranyum işleme tesisi vardı.
ŞİFA 'DİAR'I
Kosovalı 8.5 aylık Diar Ademaj, doğumdan itibaren solunum yetmezliği yaşadı. Ülkesinde yapılan tüm kontrollere rağmen, hastalığı bir türlü bulunamadı. Durumu gittikçe kötüleşince, ailesi soluğu Türkiye'de aldı. Türk doktorların yaptığı incelemede yemek ve nefes borusu arasında bağlantı olduğu anlaşıldı. Acil ameliyata alınan Diar bebek, hızla iyileşmeye başladı.