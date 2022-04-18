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    Kız arkadaşının ayrılığını yediremeyen takıntılı adam genç kadının lüks cipine rujla saldırdı

    Selin B. ile sevgilisi H.Ç. ayrılık kararı aldı. Ancak kıskançlık krizine giren genç kadın, eski aşkının lüks cipine rujla saldırdı! Plakasını çaldı. Hakkında dava açıldı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hayret ediyo’ruj’

    Takıntılı aşık, eski sevgilisinden şoke eden bir intikam aldı! İstanbul'da yaşayan Selin B. (33), bir süre H.Ç. (47) isimli erkekle aşk yaşadı. İkili kısa süre sonra ayrılınca Selin B., kıskançlık krizleri yaşamaya başladı! Önce ablası Serpil B., H.Ç.'ye "Kardeşimi üzdün ben de seni üzeceğim" diyerek tehdit mesajları attı. Ardından abla-kardeş akıl almaz bir plan yaptı. İkili, 15 Mart'ta rujla genç adamın arabasının camına küfürler yazdı! Bu da yetmezmiş gibi bir de aracın plakasını çaldı! Lüks cipinin halini gören H.Ç. hemen polisi aradı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı abla ve kardeşle ilgili soruşturma başlattı. SEDA NUR GÜNAYDIN



    AKIL ALMAZ OLAY
    ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Al Lupiano (50) ve eşi Michelle, nadir görülen bir beyin kanserine yakalandı. Aynı hastalıktan kardeşi Angela'yı da kaybeden Lupiano, 'Tesadüf olamaz' diyerek araştırmaya başladı. Facebook'tan kurduğu gruba şikayet yağdı. Öyle ki Colonia Lisesi'ne giden yüzlerce kişinin aynı hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Yetkililer, okulun toprağından örnek almak için düğmeye bastı. Çünkü okulun 20 kilometre uzağında artık kapalı olan uranyum işleme tesisi vardı.



    ŞİFA 'DİAR'I
    Kosovalı 8.5 aylık Diar Ademaj, doğumdan itibaren solunum yetmezliği yaşadı. Ülkesinde yapılan tüm kontrollere rağmen, hastalığı bir türlü bulunamadı. Durumu gittikçe kötüleşince, ailesi soluğu Türkiye'de aldı. Türk doktorların yaptığı incelemede yemek ve nefes borusu arasında bağlantı olduğu anlaşıldı. Acil ameliyata alınan Diar bebek, hızla iyileşmeye başladı.



        'BiLL'DiĞiN TEHDİT
        Microsoft'un kurucusu Bill Gates, COVİD-19'u seneler önceden bildi! Önceki gün de ABD'li New York Times gazetesine röportaj verdi. İnsanların yeni salgınlarla mücadele edeceğini söyledi. "Dünyanın araştırma yapması gerek. Eğer başarılı olursak yeni salgınlardan korunabiliriz" dedi.



        İNSANLIK TAKSİ!
        Taşı toprağı altın İstanbul, insanlığın da umudu oldu! Olayın adresi Esenyurt'tu. Taksici Mehmet Ayabak, önceki gün arabasında içi para dolu olan çanta buldu. Hemen polise koştu. Çantanın sahibiyle dün Bağcılar'daki metro istasyonunun önünde buluştu. Parasını eksiksiz teslim alan Raşit Tepe, "Biraz değerli eşyamız vardı içinde. 70-80 bin TL civarı paramız vardı. Mehmet abimiz sağ olsun duyarlı bir şekilde bize ulaştırdı" diye konuştu.



        1 ADA 1 SALON!
        ABD'nin kuzeyinde Atlantik Okyanusu'nun üzerindeki bir adada bulunan konut, 2009'da inşa edildi. Komşusu, hatta banyosu bile olmayan evin satılmasına karar verildi. Dünyanın en yalnız mülküne sadece 260 bin sterlin istendi. Nefes kesen manzaraya sahip eve övgüler dizildi: Hafta sonunu geçirmek için daha iyi bir yer olamaz!



            55 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 55 milyon 720 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 275'er lira, 4 bilenler 774'er lira, 3 bilenler 39'ar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



            BİR TALİHLİYE 1.9 MİLYON
            5+1 bilen bir kişi, 1 milyon 908 bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 813'er, 4+1 bilenler 419'ar, 4 bilenler 44'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



            EN KÜÇÜK AKTİVİST!
            İzmirli 8 yaşındaki matematik dâhisi Kumsal Cemre Badem, BM'ye mektup yazdı. Mısır'daki iklim konferansına konuşmacı olarak çağrıldı.



                PİŞKİNE BAK!
                İzmir'de alkollü sürücü Eren Bodur, kaza yaptı. Selin Kabakçı'nın ölümüne, 11 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Savunması şaşırttı: Arkadaşlarım çok gürültü yapıp kazaya neden oldular. Ben suçsuzum...



                GÖZYAŞINA BOĞDU
                Fethiye'de Yamaç İlhan, yağmur suyuyla dolan havuza düştü. Hemen hastaneye götürüldü. Ancak ne yazık ki öldü.

                SAHTE MADENİ!
                İstanbul'da S.D, 10 bin adet 2 euro'luk sahte madeni para üretti. Yakayı ele verdi. Evinde 16 bin adet basıma hazır madeni çerçeve ele geçirildi.

                VEFAT SAYISI 17'YE DÜŞTÜ
                Türkiye'de son 24 saatte153 bin 318 Covid- 19 testi yapıldı. 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 952 oldu.

                DÜNÜRÜ KATLETTİ
                İzmir'de Ekrem Demirörs, terk eden karısını aramak için dünürü Ali Korkut'un evine gitti. Bıçakla katletti.

                BİR AİLE YOK OLDU
                Ağrı'daki baba ocağına dönen Bahattin Kaya ve ailesini taşıyan kamyon kaza geçirdi. Şoför dahil 5 kişi hayatını kaybetti.

                SEVGİLİYE FOTO ŞOK
                Yargıtay'dan net karar: Eski sevgilinin mahrem fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak suçtur.

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                Haberler Yaşam Kız arkadaşının ayrılığını yediremeyen takıntılı adam genç kadının lüks cipine rujla saldırdı
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