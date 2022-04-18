Kız arkadaşının ayrılığını yediremeyen takıntılı adam genç kadının lüks cipine rujla saldırdı

Takıntılı aşık, eski sevgilisinden şoke eden bir intikam aldı! İstanbul'da yaşayan Selin B. (33), bir süre H.Ç. (47) isimli erkekle aşk yaşadı. İkili kısa süre sonra ayrılınca Selin B., kıskançlık krizleri yaşamaya başladı! Önce ablası Serpil B., H.Ç.'ye "Kardeşimi üzdün ben de seni üzeceğim" diyerek tehdit mesajları attı. Ardından abla-kardeş akıl almaz bir plan yaptı. İkili, 15 Mart'ta rujla genç adamın arabasının camına küfürler yazdı! Bu da yetmezmiş gibi bir de aracın plakasını çaldı! Lüks cipinin halini gören H.Ç. hemen polisi aradı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı abla ve kardeşle ilgili soruşturma başlattı. SEDA NUR GÜNAYDIN