Sinop'ta selde kaybolan Faruk Adak'ı ailesi WhatsApp'ta aktif görünce bir umut ABD’deki şirkete başvurdu

Sinop'un Ayancık İlçesi'nde 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'dan hala haber alınamadı. Çalıştığı özel şirketin kullandığı kamyonunu terk edip, güvenli bölgeye çıkarken kaybolan Adak'tan 9 aydır ses çıkmadı. Ancak olaydan 2 ay sonra 11 Ekim 2021'de Faruk'un hattında bir hareketlilik yaşandı. Adak'ın adına kayıtlı telefonundan, aile üyelerinin de bulunduğu WhatsApp gruplarından çıkış yapıldı.
Kız kardeşi Firdevs Adak (22), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaştı. Soylu'nun talimatı ile aile merkezi ABD'de bulunan şirkete başvurup yazışmaları istedi. Firdevs Adak "WhatsApp'ın kendi açıklaması var; 4 ay boyunca internet etkileşimi olmadığı sürece uygulama kendisi hesabı silebiliyor. Ama benim ağabeyimin telefonu 2 ay süreyle kapalıyken bu hesabı siliniyor ve telefonu parmak iziyle açılıyordu. Parmak izi okutmadan WhatsApp'a giriş yapılamıyordu. Giriş yapıldıktan sonra hesap silinebiliyor. Ağabeyim ya birinin yanındadır, beraber telefonu açmışlar ve hesabı silmiş ya da ağabeyimin telefonu birisinin elindedir. Çünkü format atıldığı zaman da uygulamalar komple kalkar." Şimdi aile ABD'den gelecek cevabı merakla bekliyor.