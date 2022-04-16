Sinop'ta selde kaybolan Faruk Adak'ı ailesi WhatsApp'ta aktif görünce bir umut ABD’deki şirkete başvurdu





Kız kardeşi Firdevs Adak (22), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaştı. Soylu'nun talimatı ile aile merkezi ABD'de bulunan şirkete başvurup yazışmaları istedi. Firdevs Adak "WhatsApp'ın kendi açıklaması var; 4 ay boyunca internet etkileşimi olmadığı sürece uygulama kendisi hesabı silebiliyor. Ama benim ağabeyimin telefonu 2 ay süreyle kapalıyken bu hesabı siliniyor ve telefonu parmak iziyle açılıyordu. Parmak izi okutmadan WhatsApp'a giriş yapılamıyordu. Giriş yapıldıktan sonra hesap silinebiliyor. Ağabeyim ya birinin yanındadır, beraber telefonu açmışlar ve hesabı silmiş ya da ağabeyimin telefonu birisinin elindedir. Çünkü format atıldığı zaman da uygulamalar komple kalkar." Şimdi aile ABD'den gelecek cevabı merakla bekliyor.

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