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    • Yaşam
    • 16.04.2022 00:55
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    • 16.04.2022 00:55
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    Ankara'da alacak verecek kavgasından kan aktı!

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde Volkan Akpınar ile Refik Öztürk arasında alacak verecek nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Akpınar bıçaklanarak öldürüldü.

    DHA
    Alacak verecek kavgasından kan aktı!

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde Volkan Akpınar, borç- alacak nedeniyle tartıştığı Refik Öztürk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

    Olay, saat 18.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Cebeci Doruğu Sokak'ta meydana geldi. Refik Öztürk, borç- alacak anlaşmazlığı yaşadığı Volkan Akpınar'ın dükkanına geldi. İkili, bir süre kapı önünde tartıştı.

    Refik Öztürk, tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Akpınar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, olay yerinde gözaltına alınırken, Akpınar ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Öztürk'ün sorgulaması devam ediyor.

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