Sancaktepe'de akılalmaz kaza! Kaldırımda yürüyen yayaları ezdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza sonrası yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası ağır yaralanan Murat isimli yaralının hayatını kaybettiği öğrenildi.