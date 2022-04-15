Sevgilisi tarafından dolandırılan kadının imdadına Müge Anlı yetişti (Yaşam haberleri)

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Derya Cihan, inşaat şirketinde temizlikçi olarak işe başladı. Patronu Tayfun Taşkın'a inandı. Taşkın'ın, 'Ölen anneme çok benziyorsun' şeklindeki sözlerine kandı. Kendisiyle yakınlık sağladı. İki aylık sürede 180 bin lirasını kaptırdı. Zanlı sırra kadem basınca Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıktı. Müge Anlı WhatSapp Hattı'na ihbar yağdı. İhbar sonrası polis zanlıyı kıskıvrak yakaladı. CEYHAN TORLAK

SEVGİLİ ESKİ VAHŞET YENİ

Giresun'da İrem Kostakoğlu (27) evine giderken kendisini takip eden eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak tarafından barışma teklifini kabul etmediği gerekçesiyle başından vuruldu. Talihsiz kız, olay yerinde can verdi.

NASA YANİ

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı keşfetti. Yıldızın genişliğinin 137 km, ağırlığının 500 trilyon ton olduğu belirtildi. Yıldıza, onu keşfeden Pedro Bernardinelli ve Gary Bernstein'a atıfla, Bernardinelli-Bernstein adı verildi. Saatte 35 bin kilometre hızla hareket eden yıldızın dünya için bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

KARDESLER YASAMALI

Antalya'da Şule ve Sinan Topal çiftinin 2015'te ilk çocukları A., dünyaya geldi. Ancak A.'nın beyincik erimesine yakalandığı belirlendi. Talihsiz yavru yatağa mahkum hale geldi. Çift daha sonra doğan kızları H. ile sevindi. Ancak onun da SMA Tip 1 hastası olduğu öğrenildi. Şimdi iki evlatlarıyla mücadele veren aile, yetkililerden yardım istedi: A. şu an yatağa bağımlı ve bana muhtaç. H. ise SMA hastası. Küçük kızımız H.'nın Dubai'de gen tedavisi olabilmesi için kampanya başlattık. Destek bekliyoruz. Ayrıca H.'nın kilo almaması gerekiyor. Kızımıza çok az yedirebiliyoruz. Çok sevdiği çikolatayı bile çok küçük parçalara ayırıp verebiliyoruz.

YÜZSÜZE BAK!

Gaziantep'te ehliyetsiz Osman S, scooter'la gezinen iki genç kıza çarptı. Savunması şoka uğrattı: Asıl onlar bana çarptı!

TRAFİKTE YAYA TERÖRÜ

Şişli'de bir yaya, yoldan geçen araç sürücüsüne kızdı. "Bana çarptı" diyerek kıyasıya dayak attı. Tutuklandı.

ŞİMDİ DE HGS VURGUNU

Çeteler, araç sahiplerini hedef aldı. "HGS borcunuz var" notu yolladı. Yetkililer uyardı: Mesajı açan soyulur!

DOST DAYAĞI

MissTurkey 2014 güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızıyla arkadaşının evine gitti. Çıkan kavgada kızı da kendi de dayak yedi. Bir süre o evde hapsedildi. Kurtulur kurtulmaz karakola giderek şikayet etti.

VEFAT SAYISI 21'E DÜŞTÜ

Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 446 Covid testi yapıldı. 5 bin 127 yeni vaka belirlendi. 21 kişi can verdi. İyileşenlerin sayısı 16 bin 783 oldu.

53 MİLYON LİRA DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 53 milyon 816 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 897'şer lira, 4 bilenler 872'şer lira, 3 bilenler 40'ar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.