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    • Yaşam
    • 16.04.2022 01:32
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    • 16.04.2022 01:32
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    Bursa'da ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek hazırlayan kişi yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek hazırlayan kişi görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı. Şahsın üzerinde iki kulak içi kulaklık ile düğme kamera bulundu.

    Kopya düzeneği ile sınava girince enselendi

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavına kopya çekmek için kulaklık ve düğme kamera ile giren sürücü adayı gözaltına alındı.

    Alınan bilgilere göre, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılan sürücü belgesi sınavında görevliler, F.H'nin (35) kulaklıkla kopya aldığını fark etti.

    Görevlilerinin ihbarıyla sınav yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Yapılan kontrollerde şahsın üzerinde iki kulak içi kulaklık ile düğme kamera bulundu.

    Gözaltına alınan F.H'nin ilk ifadesinde kopya çektiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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