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    Azra, emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülüp 13 parçaya ayrıldı! Cani adam bir de aileyi dava etti

    Üniversiteli Azra, emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülüp 13 parçaya ayrıldı. Ormana atıldı. Kafası hala bulunamadı. Caninin avukatı ise aileye "Bize hakaret etti" diye dava açtı. Anne baba yıkıldı: Acımıza acı katıyorlar.

    Paramparça

    Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, geçtiğimiz Temmuz'da sırra kadem bastı. Ailesi 5 gün boyunca ulaşamadı. Ekipler Azra'nın cep telefonundan en son emlakçı Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü saptadı.

    Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Cani, genç kızı banyoda boğup parçalara ayırdığını anlattı. Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Katil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İşte dava devam ederken önceki gün acılı aileyi paramparça eden bir olay daha yaşandı. Katil zanlısının avukatı Mehmet Ali Başaslan, başta öldürülen Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu olmak üzere bazı aile bireylerine hakaret davası açtı. Neye uğradığını şaşıran acılı aile şu açıklamayı yaptı: Bu nasıl vicdansızlıktır. Kızımızı bu şekilde kaybetmenin acısı bize yetiyor zaten. Azra'nın şu anda çıkaramadığı sesi olmaya devam edeceğiz. Katilin hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız.

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    Haberler Yaşam Azra, emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülüp 13 parçaya ayrıldı! Cani adam bir de aileyi dava etti
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