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    • Yaşam
    • 14.04.2022 14:42
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    • 14.04.2022 16:06
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    Mevlid-i Nebi Haftası mesajları 2022! Güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS Mevlid-i Nebi Haftası mesajları!

    Gün içerisinde sıklıkla araştırılan konular arasında Mevlid-i Nebi Haftası mesajları 2022 yer alıyor. Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili mesajlar özellikle sosyal medya üzerinden paylaşmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) çeşitli etkinliklerle anılmasına vesile olan bu hafta 2022 yılında 14-20 Nisan tarihleri arasını kapsıyor. Sevdiklerine bu özel günü hatırlatmak isteyenler için Mevlid-i Nebi Haftası mesajlarını derledik. Güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS Mevlid-i Nebi Haftası mesajları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Mevlid-i Nebi Haftası mesajları 2022! Güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS Mevlid-i Nebi Haftası mesajları!

    Mevlid-i Nebi Haftası mesajları 2022! Güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS Mevlid-i Nebi Haftası mesajları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Mevlid-i Nebi Haftası 14-20 Nisan tarihleri arasını kapsıyor ve bu haftaya özel mesajlar da merak ediliyor. Haberimizden en güzel, anlamlı seçeneklere ulaşabilirsiniz.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI MESAJLARI 2022

    Yalvarışımı kabul eyle!.. Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah!.. Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım..Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım.. Mevlid-i Nebi haftanız mübarek olsun.

    Alemlere Rahmet Olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bizlere sunduğu merhamet ve şefkat vurgusunun tüm yaralara merhem olması,temennisi ile tüm İslam aleminin Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik eder selam ve saygılar sunarım.

    Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, kul şahadetinle tanımak ister.

    Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Allah, nice gül kokulu sevgi dolu Mevlid-i Nebi Haftası'nı kutlamayı nasip etsin

    O'na Uyunuz..O'nu Örnek Alınız Ki O,Sizde Hergün Yeniden Doğsun...Yüreğinizi Verin Ki O'na,Yarın Orada Sizinle Olsun.

    Bu dünyada sana hasret yaşıyoruz Ya Rasul Allah, bu dünyada göremedik nur yüzünü, olamadık yanında, savaşamadık da şehid bile olamadık senin yolunda. Bu aciz ümmetini ne olur sev Ya Rasul Allah..

    Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 ɑsırdır dɑim sensizliğe sürüldük. Sɑnɑ sɑlɑt ve selɑm gönlümüz senle dolsun. Bizleri sɑnɑ ümmet yɑpɑnɑ hɑmdler olsun. Mevlid-i Nebi Haftası mübarek olsun

        Hâzret-i Ömer; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet veren, İslâm'a kıymet vermiştir."

        Hazret-i Osman; "Peygamber efendimizin mevlid-i şerîfi için bir dirhem harcayan, sanki Bedr ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevâb kazanır."

        Hazret-i Ebû Bekr; "Resûlullah efendimizin doğumuna dâir yazılanların okunması için bir dirhem harcayan, Cennetle bana arkadaş olur."

        İki cihân sultânının, doğduğu ay geldi yine, ilm u meârif kânının, doğduğu ay geldi yine, gelsün şefâat isteyen, bulsun safâ anı seven, ol sâhib-i hulk-i hasen, doğduğu ay geldi yine. Mevlid-i Nebi Haftası mübarek olsun.

        Teşrifinle müşerref eyle şu garibi, her açan gülde seni gören muzdaribi. Ey ümmetinin eşsiz şefaat sahibi, gel sevindir, bak Yakub'a döndü gözlerim.

        Hazret-i Ali; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet verip, mevlid-i şerîf okunmasına sebeb olan, dünyâdan îmânla gider" buyurmuşlardır.

        Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, kul şahadetinle tanımak ister.

        Bu dünyada sana hasret yaşıyoruz Ya Rasul Allah, bu dünyada göremedik nur yüzünü, olamadık yanında, savaşamadık da şehid bile olamadık senin yolunda. Bu aciz ümmetini ne olur sev Ya Rasul Allah..

        Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 asırdır daim sensizliğe sürüldük. Sana salat ve selam gönlümüz seninle dolsun. Bizleri sana ümmet yapana hamdler olsun. Güllerin gülistanı gül efendim.
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        Haberler Yaşam Mevlid-i Nebi Haftası mesajları 2022! Güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Whatsapp, SMS Mevlid-i Nebi Haftası mesajları!
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