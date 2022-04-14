Halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle gitti karnından 20 santimlik kitle çıkarıldı

Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde oturan Nihat Güzel, baş dönmesi, halsizlik ve kusma gibi şikayetlerle Erzurum Şehir Hastanesi'ne gitti. Ürolog operatör Dr. Fatih Akkaş'ın yaptığı muayenede sağ yumurtalığında şişlik belirlenen Güzel'in çekilen ultrason ve filmlerinde karnında 20 santimlik kitle olduğu tespit edildi.
Böbrek, karaciğer, damarlara yapışık olan kitlenin çıkarılması için Güzel, ameliyata alındı. Operatör Dr. Fatih Akkaş ile Üroloji Klinik Şefi Doç. Dr. İbrahim Karabulut'un yaptığı ameliyata katılan cerrahi onkolog Uzm. Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, kitlenin karaciğere zarar vermeden çıkarılmasını sağladı. 3 doktorun yaklaşık 5 saat süren kompleks ameliyatı sonrası çıkarılan kitleyle hastanın karnı başarıyla temizlendi.
Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan ve taburcu edilmeye hazırlanan Nihat Güzel, baş dönmesi, kusma, halsizlik yüzünden çalışamayınca hastaneye gittiğini söyledi. Güzel, Dr. Fatih Akkaş'ın muayenesi sonucu karnında belirlenen kitlenin ameliyatla çıkarıldığını ve sağlığına kavuştuğunu söyledi.