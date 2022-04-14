Halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle gitti karnından 20 santimlik kitle çıkarıldı

Böbrek, karaciğer, büyük damarlar ile atardamara yapışık olan kitlenin vücuda yayılmadığını belirledik ve operasyonla çıkarılabileceğini gördük. Gerekli hazırlıklardan sonra yapılan ameliyatla kitleyi çıkardık. 20 santim büyüklüğündeki kitle, biraz daha geç kalınsaydı vücuda yayılma ihtimali vardı.