Lösemiyi yenen Sibel Sönmez hastalara destek olmak için psikoloji eğitimi almaya başladı





ŞİFA KARDEŞİNDEN GELDİ

Kız kardeşi Sinem Var'dan nakil yapılan Sönmez, lösemiyi yendi. "Çok şükür artık geride kaldı. Sağlığıma kavuştum. Saçımı sadece 3 ay uzatabilmiştim çünkü lösemi tanısı aldım, saçlarımı kaybettim. Şu anda psiko-onkoloji dersleri alıyorum. Sağlık psikolojisi alanında uzmanlığı tamamlıyorum. Hedefim onkoloji hastalarına psikolojik anlamda destek olmak. Çünkü kendi içimizdeki gücü fark ettiğimizde kanserle savaşmak daha kolay oluyor" dedi.

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