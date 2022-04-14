Lösemiyi yenen Sibel Sönmez hastalara destek olmak için psikoloji eğitimi almaya başladı

Kanseri yenen genç kadının mücadelesi, binlerce hastaya umut verdi. Antalya'da yaşayan Sibel Sönmez'in hayatı, geçtiğimiz yıl yaptırdığı tahlille değişti. 40 yaşındaki Sönmez, yıllarca uzattığı saçlarını kanser hastalarına peruk olarak bağışlamaya karar verdi. Saçlarını bağışladıktan 3 ay sonra da kendisini sürekli yorgun hissettiği için hastaneye gitti. Yapılan tahlillerde, akut lösemi olduğunu öğrendi! Hemen tedaviye geçildi. 6 ay boyunca yüksek doz kemoterapi gören Sönmez'in iyileşmesi için kök hücre nakli olması gerekliydi.
ŞİFA KARDEŞİNDEN GELDİ
Kız kardeşi Sinem Var'dan nakil yapılan Sönmez, lösemiyi yendi. "Çok şükür artık geride kaldı. Sağlığıma kavuştum. Saçımı sadece 3 ay uzatabilmiştim çünkü lösemi tanısı aldım, saçlarımı kaybettim. Şu anda psiko-onkoloji dersleri alıyorum. Sağlık psikolojisi alanında uzmanlığı tamamlıyorum. Hedefim onkoloji hastalarına psikolojik anlamda destek olmak. Çünkü kendi içimizdeki gücü fark ettiğimizde kanserle savaşmak daha kolay oluyor" dedi.