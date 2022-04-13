Bakan Koca hastanelerdeki koronavirüs vakalarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüse ilişkin son verileri duyurdu.

SIFIR OLAN HASTANELER

Bakan Koca, tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısının 804 olduğunu duyurdu. Bakan Koca mesajında "Yatan Covid hasta sayısı "Sıfır" olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan Koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 191 bin 26 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti.