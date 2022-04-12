Zekeriya Beyaz kimdir? Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti





1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında, 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulunduktan sonra 3 Mart 1977 tarihinde Diyanetteki görevinden istifa ederek ayrıldı.



10 yıl kadar serbest yazarlık gazete köşe yazarlığı yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme" konulu teziyle Yüksek Lisans mezunu oldu.