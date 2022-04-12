Stratosfere boru kebabı yolladılar: Acılı sevmiyorlarmış





"UZAYA KEBAP YOLLADIK AMA ACILI SEVMİYORLARMIŞ"

Personelleri tarafından havai fişek eşliğinde karşılanan Aydın, uzaya ilk gönderilen kebap projesini tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi. Farkındalık oluşturmak için çabaladığını aktaran Aydın, daha sonra şu ifadeleri kullandı:



"Bir takım çalışmalar yapıyorduk. Ardından da bir ekiple iletişime geçtik ve onlarla bu projeyi gerçekleştirdik. Aslında Portakal Çiçeği Karnavalı'nda bunu yapacaktık ama olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Nisan Uluslararası 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü'nde gönderdik. Başarılı bir şekilde kebabımız uzaya gitti. Belirli bir yükseklikten sonra balon patladı ve Hatay'da denize düştü. Bizde oraya gidip kebabımızı aldık. Hep bir şeyler üretmek istiyorum. Farkındalık olsun istiyorum. Bu tür etkinlikleri yapmak istiyorum. İleri de çocuklarımız böyle güzel şeyler varmış desin. Uzaylılar yesin diye uzaya kebap yolladık ama acılı sevmiyorlarmış diye geri yolladılar."