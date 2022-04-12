Stratosfere boru kebabı yolladılar: Acılı sevmiyorlarmış

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' nedeniyle patentini aldığı 'Boru Kebabı'nı uzaya göndermek için harekete geçti. Uzay Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi girişimci İdris Albayrak ile tanışan Aydın, fikrini paylaştı.
Isıya dayanıklı strafor bir kutu tasarlayan Albayrak, üzerine de kamera ve takip cihazı yerleştirdi. Daha sonra hazırlanan boru kebabı, içi helyum gazı dolu balona sabitlenerek 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' nedeniyle uçurulurdu. Yaklaşık 3 saat boyunca yerden 38 kilometre havaya çıkan balon daha sonra patladı ve kutu, paraşüt yardımıyla Hatay'da denize düştü.
Kebabın stratosfere çıkış anıysa kutu üzerine sabitlenen kamera tarafından kaydedildi. Uzaya fırlattığı kebabını Hatay'da düşen denizde takip cihazı sayesinde bulan Aydın, kıyıdan yaklaşık 8 mil uzaklığa düşen kebabını alarak kente geri döndü.