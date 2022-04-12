Pınar Gültekin'i varile koyup yakan cani Cemal Metin Avcı'nın 11.kez duruşması ertelendi

Kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Muğla'da evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı, 2020'de üniversiteli Pınar Gültekin'i katletti. Genç kızı boğarak öldürdüğünü, varilde yakıp üzerine beton döktüğünü itiraf etti! Soruşturma sürerken, Avcı ailesinin de cinayet günü olay yerinde olduğu belirlendi. Katilin annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eski eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında dava açılmasına karar verildi. Tüm Türkiye'nin takip ettiği davanın dün 11'inci duruşması gerçekleşti. Müebbet hapsi istenen Cemal Metin Avcı, yeni deliller sunacağını söyledi, duruşmanın ertelenmesini istedi! Mahkeme, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi. Karar büyük tepki çekti. Anne Şefika Gültekin baygınlık geçirdi.
KARADENİZ SALLANDI
Karadeniz'de Zonguldak Ereğli ilçesi açıklarında, dün saat 20.38'de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 37.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.
SÜRESİZ NAFAKA ADİL DEĞİL
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aHaber canlı yayınına katıldı. Önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, süresiz nafakaya için "Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var, hükmedilen nafaka 30 bin. Bir aylık evliliklerde ömür boyu nafaka ödenmesini doğru bulmuyorum. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor" dedi. Yeni bir çalışma üzerinde olduklarını söyleyen Bozdağ, "Stokçuluğa geçit vermeyiz. Stokçuluğa verilen cezalar artacak" diye konuştu.
'İKİZ'İ DE HARİKA!
Muğla'da yaşayan tek yumurta ikizleri Yurdagül Güneşli ve Yurdanur Evran 1941'de dünyaya geldi. Kader, hastalıkta da onları birleştirdi. İkisi de şeker ve tansiyon hastalığıyla mücadele etti. 81 yaşındaki Yurdagül ve Yurdanur, iki yıl arayla kalp kapakçığında hastalık olduğunu fark etti. İkisi de yapılan operasyonla iyileşti.