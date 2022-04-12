Pınar Gültekin'i varile koyup yakan cani Cemal Metin Avcı'nın 11.kez duruşması ertelendi





SÜRESİZ NAFAKA ADİL DEĞİL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aHaber canlı yayınına katıldı. Önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, süresiz nafakaya için "Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var, hükmedilen nafaka 30 bin. Bir aylık evliliklerde ömür boyu nafaka ödenmesini doğru bulmuyorum. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor" dedi. Yeni bir çalışma üzerinde olduklarını söyleyen Bozdağ, "Stokçuluğa geçit vermeyiz. Stokçuluğa verilen cezalar artacak" diye konuştu.







'İKİZ'İ DE HARİKA!

Muğla'da yaşayan tek yumurta ikizleri Yurdagül Güneşli ve Yurdanur Evran 1941'de dünyaya geldi. Kader, hastalıkta da onları birleştirdi. İkisi de şeker ve tansiyon hastalığıyla mücadele etti. 81 yaşındaki Yurdagül ve Yurdanur, iki yıl arayla kalp kapakçığında hastalık olduğunu fark etti. İkisi de yapılan operasyonla iyileşti.