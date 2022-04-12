Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Pınar Gültekin'i varile koyup yakan cani Cemal Metin Avcı'nın 11.kez duruşması ertelendi

    Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin’i varile koyup yaktı. Dün, 11. kez hakim karşısına çıktı! Ancak duruşmanın bir kez daha ertelenmesi tepkiye yol açtı! İşte sizler için derlediğimiz 12 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Delil ’karar’tma

    Kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Muğla'da evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı, 2020'de üniversiteli Pınar Gültekin'i katletti. Genç kızı boğarak öldürdüğünü, varilde yakıp üzerine beton döktüğünü itiraf etti! Soruşturma sürerken, Avcı ailesinin de cinayet günü olay yerinde olduğu belirlendi. Katilin annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eski eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında dava açılmasına karar verildi. Tüm Türkiye'nin takip ettiği davanın dün 11'inci duruşması gerçekleşti. Müebbet hapsi istenen Cemal Metin Avcı, yeni deliller sunacağını söyledi, duruşmanın ertelenmesini istedi! Mahkeme, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi. Karar büyük tepki çekti. Anne Şefika Gültekin baygınlık geçirdi.



    KARADENİZ SALLANDI
    Karadeniz'de Zonguldak Ereğli ilçesi açıklarında, dün saat 20.38'de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 37.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.



    SÜRESİZ NAFAKA ADİL DEĞİL
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aHaber canlı yayınına katıldı. Önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, süresiz nafakaya için "Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var, hükmedilen nafaka 30 bin. Bir aylık evliliklerde ömür boyu nafaka ödenmesini doğru bulmuyorum. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor" dedi. Yeni bir çalışma üzerinde olduklarını söyleyen Bozdağ, "Stokçuluğa geçit vermeyiz. Stokçuluğa verilen cezalar artacak" diye konuştu.



    'İKİZ'İ DE HARİKA!
    Muğla'da yaşayan tek yumurta ikizleri Yurdagül Güneşli ve Yurdanur Evran 1941'de dünyaya geldi. Kader, hastalıkta da onları birleştirdi. İkisi de şeker ve tansiyon hastalığıyla mücadele etti. 81 yaşındaki Yurdagül ve Yurdanur, iki yıl arayla kalp kapakçığında hastalık olduğunu fark etti. İkisi de yapılan operasyonla iyileşti.



        HAYATİ OPERASYON
        İzmirli Dilasu Madran (21), 2001'de gelişimini tamamlamadan dünyaya geldi. Diğerine göre biraz daha gelişmiş ve kalçaya yapışık olan sol bacağının uzatılması için şimdiye dek tam 15 kez ameliyat geçirdi. Bu sayede protezsiz olarak adım atabildi. İki kolu ve sağ bacağındaki protezlerle de hayatına devam etti. Öz güven, enerji ve çalışkanlığı sayesinde yaşama küsmedi.



        PUTİN YAKTI!
        Fransa'da önceki gün 48.7 milyon kişi sandık başına gitti. Anketlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oy farkı bulunmayan aşırı sağcı lider Le Pen, beklenen sürprizi gerçekleştiremedi. Oy farkı, yüzde 4'e kadar yükseldi. Bunun nedeninin, Ukrayna savaşında Macron'un Putin'e karşı çıkması, Le Pen'in ise Moskova'ya laf etmemesi olarak gösterildi. Şimdi gözler 24 Nisan'a çevrildi. Yine de Le Pen'in sürpriz yapıp cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceği belirtildi.



        ÖLÜM İLANI!
        Edirne'de Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26), katledildi. Cinayeti evdeki altın ve paralar için işlediği iddia edilen komşuları Berk Erdoğan, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Cinayette yeni bir delil elde edildi. Yaşlı adamın kızlarına, "Size ölüm parası bıraktım. Hepsi elektrik panosunda" diye bir not yazdığı belirlendi. Bunun üzerine yapılan aramada, kutuda 32 bin lira ve 11'i cumhuriyet altını, 15'i çeyrek olmak üzere 26 adet altın ele geçirildi. Ancak katliam gecesi anne Filiz Güner'e ait 10 burma bilezik ve beşibiryerde altının akıbeti ise belirlenemedi.



            48 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 48 milyon 647 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 4 bin 959'ar lira, 3 bilenler 154'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



            3 TALİHLİYE 72'ŞER BİN
            10 bilen 3 kişi, 72'şer bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 816'şar lira, 8 bilenler 297'şer lira, 7 bilenler 54'er lira, 6 bilenler 9'ar lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



            ÇEKE ÇEKE SOYDULAR
            Ece erken, katledilen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun nasıl borçlandırıldığını TAKVİM'e anlattı:             Rahmetliyi yaralı halde yerlerde sürüklediler. Cebindeki boş çeki alıp doldurdular. Ona borcu olan kişi, kendini 22 milyon alacaklı gösterdi. Eşimin öldürülmesine de en yakınındaki Rober Güler isimli kişi sebep oldu. Her şey ortaya çıkacak. Allah'ın adaletine güveniyoruz.



                MANTAL
                Mersin'de kuzugöbeği mantarı serada üretildi. Tanesi 400 TL, kurusunun ise 3 bin TL olduğu belirtildi.



                ÖZER DAVA!
                Thodex firarisi Faruk Fatih Özer, 2 milyar TL ile kaçtı. Utanmadı, dava açtı: Beni de dolandırdılar.



                'BURUK'LYN!
                Beckham çiftinin oğlu Brooklyn, oyuncu Nicole Peltz ile evlendi. Yahudi eşinin soyadını kullanacağını söyledi. Ancak İngiliz Kraliyet Ailesi'nden büyük tepki geldi. Özellikle Kraliçe Elizabeth aileye sitemini iletti.

                VAKA SAYISI 6 BİN 893
                Türkiye'de dün 182 bin 216 Covid-19 testi yapıldı. 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi yaşamını yitirdi.

                PANDEMİNİN SON DEMİ
                Rize'de Corona vakaları oldukça azaldı. 10 Coronavirüs servisinden 8'i kapandı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bakan Bozdağ’dan A Haber’de önemli açıklamalar
                Haberler Yaşam Pınar Gültekin'i varile koyup yakan cani Cemal Metin Avcı'nın 11.kez duruşması ertelendi
                    SON DAKİKA