Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu





'TOPRAK DURUMUNA GÖRE TEMİZLİĞİ BİTİRECEĞİZ'

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, hava şartlarından dolayı toprak yumuşadığı için makinelerle temizlik çalışmasına ara verdiklerini belirterek, "Toprağın şu an sertleşmesini bekliyoruz. Çalışmalar 5 gündür devam ediyor. Araçla çalışma yapılan kısma biraz ara verildi ama işçi arkadaşlarımız manuel olarak temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Toprağın, zeminin durumuna göre araçlar girip temizlemeyi bitirecek" dedi.