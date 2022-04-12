CHP'li İBB'den bir skandal daha! İğne ile vurup ölüme terk ettiler

Köpeği bayıltıyorsan uyanana kadar müşahede altında tutman gerekiyor. Bu ekibin yanında veteriner hekim olmadığı için ne yapacağını bilememiş. Arap o baygın haliyle dili içeri kaçsaydı ölebilirdi. Neyse ki sağlığına geri kavuştu. Arap'ın başına gelen başka bir cana gelmesin" diye konuştu.

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