Sinop'ta kendisini eve bırakmasını söylediği kurye teklifini reddedince bıçakladı

Sinop'ta bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir işletmeye gelen Gökhan A. burada çalışan kurye Orhan Kanıt'a motosikletle kendisini eve bırakmasını istedi.