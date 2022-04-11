Motosiklet sürücüsü ölümden saniyelerle kurtuldu! TIR devrildi ortalık karıştı...

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerinde, viraja giren TIR'ın devrildiği sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün Taracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.