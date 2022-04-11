Motosiklet sürücüsü ölümden saniyelerle kurtuldu! TIR devrildi ortalık karıştı...

Bursa'nın İznik ilçesinde, viraja hızlı giren demir yüklü TIR devrildi. Bu sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsü ölümden saniyelerle kurtuldu.
DEMİR YÜKLÜ TIR KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza saat 18.00 sırlarında İznik ilçesi çevreyolu Topkapı mevkisinde meydana geldi. Samet Bözgül (32) yönetimindeki 10 DAS 47 plakalı inşaat demiri taşıyan TIR, viraja hızla girince kontrolden çıktı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, devrildi. Olay sırasında yoldan giden bir motosiklet sürücüs ise devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.