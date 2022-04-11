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    • Yaşam
    • 11.04.2022 23:00
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    • 11.04.2022 23:16
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    Motosiklet sürücüsü ölümden saniyelerle kurtuldu! TIR devrildi ortalık karıştı...

    Motosiklet sürücüsü ölümden döndü... Bursa’nın İznik ilçesinde, viraja hızlı giren demir yüklü TIR devrildi. Bu sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsü yaptığı manevra ile TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı...

    TIR devrildi ortalık karıştı

    Bursa'nın İznik ilçesinde, viraja hızlı giren demir yüklü TIR devrildi. Bu sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsü ölümden saniyelerle kurtuldu.

    DEMİR YÜKLÜ TIR KONTROLDEN ÇIKTI
    Kaza saat 18.00 sırlarında İznik ilçesi çevreyolu Topkapı mevkisinde meydana geldi. Samet Bözgül (32) yönetimindeki 10 DAS 47 plakalı inşaat demiri taşıyan TIR, viraja hızla girince kontrolden çıktı.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, devrildi. Olay sırasında yoldan giden bir motosiklet sürücüs ise devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

    Kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen sürücü Bözgül, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, TIR'ın kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

        KAZA ANI KAMERADA
        Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kamera görüntülerinde, viraja giren TIR'ın devrildiği sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün Taracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

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