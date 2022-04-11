Mide küçültmede aynı doktor yine ölüm! Hastanın ağrılarına rağmen taburcu etti

İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede Prof. Dr. Alper Çelik tarafından mide küçültme ameliyatı olmak için bıçak altına yatan 50 yaşındaki Selahattin Serin, ameliyat sonrası hayatını kaybetti.
İzmir'de yaşayan evli ve iki çocuk babası Selahattin Serin, fazla kilolarından dolayı mutsuzdu. Serin, Prof. Dr. Alper Çelik ile görüşerek mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. 27 Aralık 2017'de ameliyat masasına yatan Serin, Prof. Dr. Çelik ve ekibi tarafından Şişli'deki özel bir hastanede ameliyat edildi. İddiaya göre 5 gün hastanede kalan Serin, ağrılar içinde kıvranmasına ve günlerdir tuvalete çıkamamasına rağmen, ağrının ameliyattan kaynaklandığı belirtilerek taburcu edildi.
İzmir'e dönen Serin, fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Serin'in ailesi ölümle ilgili şikayetçi oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda, Serin'in ölümünün 'Morbid obezite' ameliyatı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili doktor Alper Çelik hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.