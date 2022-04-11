Mide küçültmede aynı doktor yine ölüm! Hastanın ağrılarına rağmen taburcu etti

GEÇMİŞİ BENZER VAKALARLA DOLU

Sabah'ta yer alan habere göre, Prof. Dr. Alper Çelik hakkında 2019'da mide küçültme ameliyatı yaptığı 42 yaşındaki Bülent Zaim isimli vatandaşın ölümüyle ilgili geçen yıl "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı. Çelik Ayrıca gerekli yeterliliklere sahip olmaması nedeniyle Çelik'in sahibi olduğu özel hastanenin kapısına kilit vurulmuştu. Söz konusu hastanede yapılan bir ameliyatta HIV virüsü taşıyan bir hastada kullanılan tibbi malzeme değiştirilmesi gerekirken, 3 günde 15 hasta daha aynı sıvıyla ameliyat edilmişti. Ameliyat sonrası 3 hasta yaşamını yitirmiş, Çelik hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çelik bazı hastaları tarafından maddi tazminat davalarıyla da karşı karşıya kalmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN