Ehliyet ve kimliklerde yeni döneme girildi! Ve artık netleşti! Bu saatten sonra tamamen değişiyor artık...

Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem!

Yeni çipli kimlik kartları da 14 Mart 2016'dan itibaren kullanıma girdi. 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda bu karta sahip vatandaş adedi 66 milyonu geçerken kullanım seviyesi yüzde 78'e ulaştı. Teknolojik yenilikler bununla da sınırlı değil. Vatandaşların yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve yeni tip sürücü belgelerinin çipli kimlik kartlarını yüklenmesini sahibi olan 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesi ise 21 Eylül 2020'de yaşama geçti. Şu ana kadar 3.031.930 vatandaş ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti. Bu prosedür nüfus müdürlüklerinden bedava yapılabiliyor.

Pasaport

2 Nisan 2018'den bugüne kadar 7.639.957 vatandaşa yeni kuşak pasaport verildi pasaport sahipleri amacıyla de ikinci kuşak pasaport kullananların seviyesi aşağı yukarı yüzde 57 oldu.

Kredi kartı gibi

Öte yandan yeni kimlik kartlarının kullanım alanlarında genişlemeler ortaya geliyor. Yeni kimlik kartları ehliyetle eş güdümlü kullanılabiliyordu yani ehliyet yeni kimlik kartına birleşik edilebiliyordu. Geçtiğimiz haftalarda bu alanda yeni bir ilerleme daha yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı uygulama ardından yaptığı konuşmada yeni kimlik kartlarının bundan sonra kredi kartı gibi kullanılabileceğini duyurdu.