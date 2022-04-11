Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.04.2022 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2022 08:32
    ABONE OL

    Ehliyet ve kimliklerde yeni döneme girildi! Ve artık netleşti! Bu saatten sonra tamamen değişiyor artık...

    Ehliyet ve kimlik kartları ile alakalı son dakika açıklaması geldi. Kimliklerde yeni devre başlıyor ve tamamıyla değişiyor. Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Kullandığınız ehliyet 2016'dan evvel alındıysa bir an evvel yeniletmeniz gerekiyor. Yıl sonuna kadar değişim amacıyla süreniz var. 20 milyona yakın vatandaş yeni tip sürücü belgesi alırken, ehliyet özelliği yüklenen çipli kimlik kartı kullananların adedinin ise 3 milyonun üstüne çıktığı belirtildi. Öte yandan kimlik kartlarının kullanım alanlarında zaman amacıylade genişlemeler yaşanıyor. Yeni kimlikler ehliyetle eş güdümlü kullanılabiliyordu.

    takvim.com.tr
    Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem! Artık değişiyor

    Ehliyet ve kimliklerde yeni döneme girildi! Bu saatten sonra tamamen değişiyor artık... Ehliyet özelliğine sahip çipli kimlik kartlarını kullananların adedi 3.031.930'a yükseldi. Türkiye'de dijitalleşme süreci kimlik kartına da yansıdı. 1 Ocak 2016'da yeni tip sürücü belgesi programı başladı. O günden beri ehliyetini yenileyen ya da ilk kez ehliyet alan 19.635.692 vatandaş yeni tip sürücü belgesi aldı. Türkiye'de ehliyet sahibi vatandaş adedi Nisan 2022 itibari ile 32 milyonu aştı. Sürücülerin yüzde 60'ı yeni tip sürücü belgesi taşıyor.

    Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem!

    Yeni çipli kimlik kartları da 14 Mart 2016'dan itibaren kullanıma girdi. 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda bu karta sahip vatandaş adedi 66 milyonu geçerken kullanım seviyesi yüzde 78'e ulaştı. Teknolojik yenilikler bununla da sınırlı değil. Vatandaşların yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve yeni tip sürücü belgelerinin çipli kimlik kartlarını yüklenmesini sahibi olan 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesi ise 21 Eylül 2020'de yaşama geçti. Şu ana kadar 3.031.930 vatandaş ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti. Bu prosedür nüfus müdürlüklerinden bedava yapılabiliyor.

    Pasaport

    2 Nisan 2018'den bugüne kadar 7.639.957 vatandaşa yeni kuşak pasaport verildi pasaport sahipleri amacıyla de ikinci kuşak pasaport kullananların seviyesi aşağı yukarı yüzde 57 oldu.

    Kredi kartı gibi

    Öte yandan yeni kimlik kartlarının kullanım alanlarında genişlemeler ortaya geliyor. Yeni kimlik kartları ehliyetle eş güdümlü kullanılabiliyordu yani ehliyet yeni kimlik kartına birleşik edilebiliyordu. Geçtiğimiz haftalarda bu alanda yeni bir ilerleme daha yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı uygulama ardından yaptığı konuşmada yeni kimlik kartlarının bundan sonra kredi kartı gibi kullanılabileceğini duyurdu.

    Kimliklere ödeme

    Maliye Bakanlığı ile eş güdümlü ortak bir çalışma yürüttüklerini bildiren Soylu kimlik kartlarının kredi kartı gibi kullanılabilmesi amacıyla çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Uygulama döneme alındığında bundan sonra vatandaşlar yeni kimlik kartlarını sadece nüfus cüzdanı gibi kullanmakla kullanmayacaklar aynı vakitte da hem alış veriş yapabilecekler hem de kredi prosedürünü gerçekleştirebilecekler; gene aynı vakitte çoğu işlerinde para transferleri yapabilecekler.

    Randevu almanız önemli

    Eski kimliklerini yenileyecek olan vatandaşlar amacıyla yenileme müracaatı İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınıyor. Eski nüfus cüzdanlarını güncellemek isteyen vatandaşlar, randevu.nvi.gov.tr internet sayfasından randevu alabilir. Ya da dileyen vatandaşlar ALO 199 telefon numarasından kimlik güncellemek amacıyla randevu temin edebilir.

    randevu.nvi.gov.tr internet adresine girdikten sonra 'T.C. Kimlik Kartı' başlığına tıklayın. Ekrana gelen uyarıyı okuduktan sonra 'Kabul Ediyorum' sekmesini işaretleyerek randevu alma işlemine devam edin. Ardından açılan ekranda lüzumlu bilgilerinizi doldurun. Daha sonra randevu alabilmek dilediğiniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesini ve randevu tarihini seçin.

        Yeni kimlik başvurusu

        Yeni kimlik kartı amacıyla aldığınız müracaat randevusuna giderken yanınızda kesinlikle nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı, geçici kimlik belgesi gibi üstünde TC kimlik numarası yer alan resmi bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmek gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde fotoğraf çekilmediğini belirtelim.

        Kimlik yenileme kaç para?

        Yeni çipli kimlik kartı alabilmek amacıyla 37,5 TL ödemek gerekiyor. Online oluşturulan ödemeler, nüfus müdürlüğünün sisteminde görünüyor. Ancak nüfus müdürlüğüne giderken ödemenin yapıldığına dair makbuzu yanınızda bulundurmanızda yarar var.

        Yeni kimlik ücrete ödeme nereye yapılır?

        -Vergi Dairesi Müdürlükleri'ne,

        -Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos programıyla kredi kartı ya da banka kartı aracılığıyla,

        -Gelir İdarisi Başkanlığı'na ait internet sayfasından,

        -Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu.nvi.gov.tr ve alo199.nvi.gov.tr internet adresinde belirti edilen anlaşmalı bankalardan,

        -PTT şubelerinden ödeme yapabilirsiniz

        Eski nüfus cüzdanları 1 Ocak 2024 tarihinden sonra geçerli olmayacak. Ancak kimlik yenileme işlemleri yapılmaya devam edecek. Yenileme işlemlerinin son tarihi amacıyla rastgele bir resmi açıklama yapılmadı.

        Yeni çipli kimlik kartının geçerlilik zamanı 10 sene olarak belirlendi. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenmesi gerekecek.

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde oluşturulan müracaat işleminin sonrasında yeni kimlik kartı, vatandaşa beyan ettiği adrese ve şahsa PTT aracılığı ile teslim ediliyor. Teslimat ortalama bir hafta amacıyla da tamamlanıyor.

        Sürücü belgesi yenileme dikkat edin!

        Kanuni vakit amacıyla da eski tip sürücü belgesini yenilemeyen bireylerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile otomobil kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesi gereği "Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak " fiilinden ötürü idari para cezası uygulanacaktır.

        Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

        Ehliyetini güncellemek isteyenlerin amacıyla son müracaat tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Fakat söz hususu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden ya da ALO 199 hattından alınabilir.

        Ehliyet yenileme son müracaat tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

        Ehliyet yenileme evrakları

        Kimlik Belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi kıymetli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı, 1 adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge ya da yazılı beyan, adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden denetim edilmektedir. Hem de E-devlet üstünden temin edilebilir.)

        Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir. Yeni tip ehliyetlerini güncellemek isteyenlerin, kaybedenlerin ya da çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.

        Yeni E katagorisi ehliyet 5 sene geçerli. Diğerlerinde vakit ise 10 sene. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üstünde ilaveten belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet amacıyla yine başvuruluyor.

        Belli oldu, tamamen değişiyor artık...

        İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 davet merkezinden ya da 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden randevu almanız gerekiyor. Randevusuz prosedür yapılmıyor. Eğer gidemeyecekseniz randevuyu, zamanı dolmadan en az yarım saat evvel iptal etmelisiniz. Sistem, iptalden sonra aynı gün içerisinde tekrardan randevu vermiyor.

        Randevunuzu aldınız. 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) müracaatnuzdan evvel vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos programıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

        Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek müracaatınızı yapıyorsunuz.

        Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, son 6 ay içersinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge ya da yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (elektronik ortamda sistemden denetim ediliyor.

        Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir), 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden bedava olarak alınan sürücü sağlık raporu. Sağlık raporunuzu temin etmenizden tibaren, iki sene içerisinde ehliyeti almanız ya da yenilemeniz gerekiyor.

        Yeni ehliyetiniz müracaatınızın sonrasında 1 hafta içersinde adresinizde oluyor.

        Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar talep etmeniz durumunda nüfus müdürlüğü doğrultusundan 'geçici sürücü belgesi' veriliyor. Geçici belgenin geçerlilik zamanı ise 15 gün. Eğer otomobil kullanacaksanız geçici sürücü belgesini almayı unutmayın.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı?
        Haberler Yaşam Ehliyet ve kimliklerde yeni döneme girildi! Ve artık netleşti! Bu saatten sonra tamamen değişiyor artık...
            SON DAKİKA