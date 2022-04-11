Ehliyet ve kimliklerde yeni döneme girildi! Ve artık netleşti! Bu saatten sonra tamamen değişiyor artık...

Ehliyet ve kimliklerde yeni döneme girildi! Bu saatten sonra tamamen değişiyor artık... Ehliyet özelliğine sahip çipli kimlik kartlarını kullananların adedi 3.031.930'a yükseldi. Türkiye'de dijitalleşme süreci kimlik kartına da yansıdı. 1 Ocak 2016'da yeni tip sürücü belgesi programı başladı. O günden beri ehliyetini yenileyen ya da ilk kez ehliyet alan 19.635.692 vatandaş yeni tip sürücü belgesi aldı. Türkiye'de ehliyet sahibi vatandaş adedi Nisan 2022 itibari ile 32 milyonu aştı. Sürücülerin yüzde 60'ı yeni tip sürücü belgesi taşıyor.
Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem!
Yeni çipli kimlik kartları da 14 Mart 2016'dan itibaren kullanıma girdi. 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda bu karta sahip vatandaş adedi 66 milyonu geçerken kullanım seviyesi yüzde 78'e ulaştı. Teknolojik yenilikler bununla da sınırlı değil. Vatandaşların yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve yeni tip sürücü belgelerinin çipli kimlik kartlarını yüklenmesini sahibi olan 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesi ise 21 Eylül 2020'de yaşama geçti. Şu ana kadar 3.031.930 vatandaş ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti. Bu prosedür nüfus müdürlüklerinden bedava yapılabiliyor.
Pasaport
2 Nisan 2018'den bugüne kadar 7.639.957 vatandaşa yeni kuşak pasaport verildi pasaport sahipleri amacıyla de ikinci kuşak pasaport kullananların seviyesi aşağı yukarı yüzde 57 oldu.
Kredi kartı gibi
Öte yandan yeni kimlik kartlarının kullanım alanlarında genişlemeler ortaya geliyor. Yeni kimlik kartları ehliyetle eş güdümlü kullanılabiliyordu yani ehliyet yeni kimlik kartına birleşik edilebiliyordu. Geçtiğimiz haftalarda bu alanda yeni bir ilerleme daha yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı uygulama ardından yaptığı konuşmada yeni kimlik kartlarının bundan sonra kredi kartı gibi kullanılabileceğini duyurdu.
Kimliklere ödeme
Maliye Bakanlığı ile eş güdümlü ortak bir çalışma yürüttüklerini bildiren Soylu kimlik kartlarının kredi kartı gibi kullanılabilmesi amacıyla çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Uygulama döneme alındığında bundan sonra vatandaşlar yeni kimlik kartlarını sadece nüfus cüzdanı gibi kullanmakla kullanmayacaklar aynı vakitte da hem alış veriş yapabilecekler hem de kredi prosedürünü gerçekleştirebilecekler; gene aynı vakitte çoğu işlerinde para transferleri yapabilecekler.
Randevu almanız önemli
Eski kimliklerini yenileyecek olan vatandaşlar amacıyla yenileme müracaatı İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınıyor. Eski nüfus cüzdanlarını güncellemek isteyen vatandaşlar, randevu.nvi.gov.tr internet sayfasından randevu alabilir. Ya da dileyen vatandaşlar ALO 199 telefon numarasından kimlik güncellemek amacıyla randevu temin edebilir.
randevu.nvi.gov.tr internet adresine girdikten sonra 'T.C. Kimlik Kartı' başlığına tıklayın. Ekrana gelen uyarıyı okuduktan sonra 'Kabul Ediyorum' sekmesini işaretleyerek randevu alma işlemine devam edin. Ardından açılan ekranda lüzumlu bilgilerinizi doldurun. Daha sonra randevu alabilmek dilediğiniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesini ve randevu tarihini seçin.