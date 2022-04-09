Bursa’da evinde gasbettiği kadının telefonuyla kredi çekti

Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında, kaçış güzergahındaki 23 güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

KREDİ BAŞVURUSU YAPTI, PARA ÇEKTİ, BİLET ALDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen K.D. (27)isimli şahsın, T.S.'nin mobil bankacılık hesabından 40 bin TL kredi başvurusunda bulunduğunu, 2 farklı ATM'den toplam 10 bin TL kredi çektiğini, ardından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüse binip Kocaeli'nin Gebze ilçesine gittiğini belirledi.