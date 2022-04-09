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    • Yaşam
    • 09.04.2022 14:38
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    • 09.04.2022 14:38
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    Bursa’da evinde gasbettiği kadının telefonuyla kredi çekti

    T.S. isimli kadının evine girip cep telefonunu çalan K.D., 40 bin TL kredi başvurusunda bulunup 10 bin TL para çekti. K.D., olayı T.S.’nin iş arkadaşı M.B.’nin planladığını söyledi.

    Bursa’da evinde gasbettiği kadının telefonuyla kredi çekti

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Şükraniye Mahallesi'nde, çarşamba günü saat 22.30 sıralarında, iş yerinden çıkan T.S. (40) 3'üncü katındaki evine geldiğinde buzdolabının yanındaki kişinin saldırısına uğradı.

    T.S. çığlık atıp yardım çağırmaya çalışsa da şüpheli, ağzını kapattığı T.S.'nin cep telefonunu alarak evden koşarak çıkıp kaçtı.

    Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında, kaçış güzergahındaki 23 güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

    KREDİ BAŞVURUSU YAPTI, PARA ÇEKTİ, BİLET ALDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen K.D. (27)isimli şahsın, T.S.'nin mobil bankacılık hesabından 40 bin TL kredi başvurusunda bulunduğunu, 2 farklı ATM'den toplam 10 bin TL kredi çektiğini, ardından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüse binip Kocaeli'nin Gebze ilçesine gittiğini belirledi.
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    Haberler Yaşam Bursa’da evinde gasbettiği kadının telefonuyla kredi çekti
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