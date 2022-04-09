THY çevreci operasyonlarıyla dünyanın geleceğini koruyor! THY’den 293 bin ağaç dikilmesine eş değer yakıt tasarrufu





THY, haftada bir gün Paris, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Londra ve Stockholm hatlarında sürdürdüğü çevreci yakıt kullanımını arttırarak farklı uçuş noktalarında da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

ÇEVRE İÇİN UÇUYOR



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat çevreci operasyonlar ile ilgili yaptığı açıklamada 128 ülke ile dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olduklarını ifade ederek kendine has özellikleri bulunan coğrafyalarının geleceğini korumanın THY için çok önemli bir konu olduğunun altını çizdi. Bolat " Bu çerçevede tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çalışmalar ile optimize ediyor ve dünyamızı gelecek nesiller için koruyoruz. THY, gökyüzünün mavisinde yeryüzünün yeşili için uçmaya devam edecek" dedi.