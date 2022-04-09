THY çevreci operasyonlarıyla dünyanın geleceğini koruyor! THY’den 293 bin ağaç dikilmesine eş değer yakıt tasarrufu

THY, insan, dünya, kalkınma ve yönetim fonksiyonu olmak üzere dört odak noktada gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik faaliyetleri ile 2021 yılında on binlerce ağacın kesilmesini, yüzbinlerce metreküp suyun kirlenmesini önledi. Hava kargodan ikram hizmetlerine, uçak bakım onarımdan havalimanı yer hizmetlerine kadar faaliyet gösterdiği her alanda dünyanın karşılaştığı çevre sorunlarıyla mücadele eden THY, 2 Şubat 2022'de İstanbul Havalimanı'ndan Paris'e yaptığı uçuşunda sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanmıştı.
THY, haftada bir gün Paris, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Londra ve Stockholm hatlarında sürdürdüğü çevreci yakıt kullanımını arttırarak farklı uçuş noktalarında da yaygınlaştırmayı hedefliyor.
ÇEVRE İÇİN UÇUYOR
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat çevreci operasyonlar ile ilgili yaptığı açıklamada 128 ülke ile dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olduklarını ifade ederek kendine has özellikleri bulunan coğrafyalarının geleceğini korumanın THY için çok önemli bir konu olduğunun altını çizdi. Bolat " Bu çerçevede tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çalışmalar ile optimize ediyor ve dünyamızı gelecek nesiller için koruyoruz. THY, gökyüzünün mavisinde yeryüzünün yeşili için uçmaya devam edecek" dedi.
THY'nin sürdürülebilir operasyonlarından bazıları şu şekilde:
SU İHTİYACI YAĞMURDAN
THY Teknik A.Ş. İstanbul Havalimanı'ndaki hangarında yağmur suyunu depolayarak kullanılabilir suya dönüştürerek 2021'de tesisteki su kullanımının yaklaşık yüzde 54'ü yağmur suyundan karşıladı. Faaliyetlerden kaynaklı atık suları arıtarak 59 bin kişinin kullanım suyu miktarına eş 1 milyon 474 bin litre suyun kirlenmesini önleyen THY Teknik A.Ş bunun yanında 632 ton tehlikesiz atığı geri dönüştürerek 6 bin 710 ağacın kesilmesini, 700 ton tehlikeli atığın geri kazanımı ile de 39 bin 119 metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçti.