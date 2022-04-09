Kataloglu fuhuş çetesine rekor hapis cezası!

Cep telefonuna kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogla birlikte beğendiği kadınla para karşılığında ilişkiye girebileceği yönünde mesaj gönderilen kişi, emniyete ihbarda bulundu.
Polisin yaptığı incelemede mesajın gönderildiği telefon numarasının, Ankara'da daha önce hakkında çok sayıda 'fuhşa aracılık etmek' suçundan işlem yapılan Malatya'da ikamet eden Birgül T.'ye ait olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in talimatıyla Birgül T.'nin telefonu teknik takibe alındı. 2 ay süren teknik takip sonucu 5 kişilik fuhuş çetesi tespit edildi.
Çete lideri Birgül T. ile birlikte 'Sabrina' kod adlı Kazakistan uyruklu Sakina D., Musa K., Burhan E. ile Süleyman K., 11 Şubat'ta Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çeteye ait olduğu tespit edilen evlerde tutulan 12 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Birgül T., Sakina D. ve Musa K., tutuklandı; Burhan E. ile Süleyman K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.