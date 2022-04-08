Sadrazam Avlonyalı Ferid Paşa'nın 100 milyon TL'lik mirasında yeni gelişme! Mitokondri bağları uyum gösterdi

1898-1908 yılları arasında II. Abdülhamit döneminin önemli devlet adamlarından olan ve bir dönem Sadrazamlık yapan Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa, Ra'fet Hanım ile olan evliliğinden yedi çocuğu dünyaya geldi. Yedi çocuklarından sadece Celalettin Paşa ve Hatice Seniye Hanım soylarını devam ettirdi.

SADRAZAM'IN MİLYONLUK MİRASI ÜÇ KUZENE KALDI

1914 yılında İtalya'da vefat eden Sadrazam Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın kızı Hatice Seniye General Halil Sedes ile evlendi. 1941 yılında hayatını kaybeden Hatice Seniye'nin günümüzdeki mirasçıları torunları ikiz kız kardeş A.Y. ve E.S. oldu. Avlonyalı'nın soyunu devam ettiren bir diğer isim Celalettin Paşa ise 1971 yılında vefat etti ve günümüzdeki mirasçısı O.V. oldu.