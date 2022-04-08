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    Ramazan'ın ilk günü yaşanan baş ağrısını önlemek sahurdan geçiyor

    Ramazan ayında oruç tutan kişilerde genellikle ilk günler baş ağrısı olur. Uzun süre aç ve susuz kalındığı için başınızın ağrıması doğal. Bu duruma karşı daha sağlıklı bir oruç için mutlaka sahura kalkın.

    Sahur sağlığı

    Ramazan ayında oruç tutarken uzun saatler aç ve susuz kalındığından baş ağrısının ortaya çıkması oldukça normaldir. Daha çok Ramazan'ın ilk günlerinde oluşan bu ağrı vücudun açlık ve susuzluğa alışmasıyla zamanla hafifler. Bunda gece sahura kalkıp sonrasında sabah işe gitmek için kalkan insanların uyku düzenlerinin bozulmasının da etkisi oluyor. Gece uyanıp yemek yemek uykunun kaçmasına sonrasında ise sabah erken saatte yeniden uyanmak da dinlenememeye yol açıyor. Ramazan ayında baş ağrılarına neden olan en temel 2 neden uzun saatler aç, susuz kalmak ve uyku düzeninin bozulmasıdır. Oruç tutarken uzun saatler aç ve susuz kalındığından kan şekeri düşer ve bu baş ağrısına neden olur. Bunu engellemek için mümkün olduğunca sahura kalkarak oruç tutulmalıdır. Bu sayede aç kalma saatlerini kısaltmış olursunuz. İftar sonrası veya sahurda kafein içeren kahveler içerseniz hem uykunuz kaçar hem de bu sabahında baş ağrısıyla uyanmanıza sebep olur. Gün içinde oluşacak baş ağrılarını engellemenin bir diğer yolu da kaybedilen sıvı miktarını iftar ve sahur arasında almaktır. İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde 2-2.5 litre su içerek günlük su miktarınızı karşılarsanız bu da baş ağrısı oluşumunu engeller.



    BALLI-CEVİZLİ PASTA
    Panispanya için yumurta, tozşeker, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı bir kasede çırpın. Unu azar azar ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırın. Erimiş margarin ile kabartma tozunu ekleyin ve fazla karıştırmadan unlu karışıma yedirin. Yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kalıba hazırladığınız hamuru yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın. Diğer yandan iç kreması için yumurta, tozşeker, un ve sütü bir tencereye alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın. Ocağın altını kapattıktan sonra vanilyayı ilave edin. Ayrı bir kapta iç malzeme için Balye Süzme Çiçek Balı ve ceviz içini karıştırın ve bir kenara alın. Pandispanyayı ortadan ikiye kesin. Birinci katına kremanın yarısını ince bir tabaka halinde sürün ve dilimlenmiş muzu dizin. Muzun üzerine kalan remayı sürün ve onun da üzerine ballı cevizli karışımı yayın. İkinci pandispanyayı cevizli karışımın üzerine kapatın. Krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve pastanın üzerine kaplayın. Bir spatula yardımıyla düzeltin ve dilimlenmiş muzu dizin. Muz dilimlerinin üzerine yarımşar ceviz içi yerleştirin. Dilimlerden yarısını bal, yarısını da benmari usulü eritilmiş çikolata ile kaplayın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.
    MALZEMELER
    Pandispanya için:
    5 adet yumurta
    Yarım su bardağı tozşeker
    1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
    Yarım çay kaşığı vanilya
    1 su bardağı un
    Yarım çay bardağı eritilmiş margarin
    Yarım paket kabartma tozu İç kreması için:
    1 adet yumurta
    1 çay bardağı tozşeker
    1 çay bardağı un
    Yarım litre süt
    1 paket vanilya İç malzemesi için:
    1 adet muz
    Bir buçuk çay bardağı Balye Süzme Çiçek Balı
    2 su bardağı çekilmiş ceviz içi
    Üzeri için:
    1 paket krem şanti
    1 adet muz
    Yarım çay bardağı bal
    1 paket (80 gram) bitter çikolata



    BULGUR PİLAVI
    MALZEMELER
    2 su bardağı Yöremce Pilavlık Bulgur
    1 adet soğan
    4 adet sivri biber
    2 adet domates
    2'şer çorba kaşığı tereyağı ve sıvıyağ
    3 su bardağı sıcak su
    Tuz
    karabiber

    YAPILIŞI
    Soğan ve biberleri temizleyip, ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine soğan ekleyip rengi dönene dek kavurun. Biber katıp bir-iki dakika kavurduktan sonra domatesi ilave edin. Domates yumuşayınca yıkayıp süzdüğünüz Yöremce Pilavlık Bulgur'u malzemenin üzerine katın. Sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.



        PUDRA ŞEKERLİ KURABİYE
        MALZEMELER
        125 gram tereyağı
        1 adet yumurtanın sarısı
        Yarım su bardağı küllü su
        2 çorba kaşığı Petek Pudra Şekeri
        Aldığı kadar un
        İÇINE: 125 gram ceviz içi
        1 çay bardağı toz şeker
        ÜZERINE: 6-7 adet karanfil
        4 su bardağı su
        1-2 çorba kaşığı gülsuyu
        1 kg Petek Pudra Şekeri

        Öncelikle içi için ceviz içi ve toz şekeri karıştırıp bir kenara alın. Diğer taraftan tereyağını eritin ve ılındıktan sonra içine yumurta sarısını ekleyip beyazlayıncaya kadar karıştırın. Küllü su ile Petek Pudra Şekeri'ni ilave edip karıştırmaya devam edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip yoğurun. Hazırladığınız hamurdan küçük bezeler koparıp elinizde yassılaştırın. Hamurun bir tarafına cevizli harçtan koyup diğer tarafını üzerine kapatın. Hamurlar ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız tatlıları yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri hafif pembeleşene kadar pişirin. Diğer yanda karanfilleri su ile kaynatın. Gül suyunu ekleyin ve bir taşım daha kaynatın. Pişen şeker böreklerini şerbete batırıp çıkarın. Pudra şekerine buladıktan sonra servis tabağına alın. Yarım saat dinlendirip servis yapın.



        ÖZEL SOSLU KEK
        MALZEMELER
        2 adet yumurta
        1 su bardağı toz şeker
        2 su bardağı un
        1 su bardağı toz badem
        Yarım paket Dorbi Hamur Kabartma Tozu
        150 gram tereyağı
        1 çay bardağı süt

        VANİLYA SOS İÇİN:
        1 çay bardağı süt
        1 çorba kaşığı tepeleme toz şeker
        1 adet yumurta sarısı
        1 çorba kaşığı nişasta
        1 paket vanilya
        1 kahve fincanı kıyılmış beyaz çikolata
        Yarım su bardağı toz antepfıstığı

        YAPILIŞI
        Kek için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta mikserle 2 dakika çırpın. Ayrı bir kapta un, toz badem ve Dorbi Hamur Kabartma Tozu'nu harmanlayıp, yumurtalı karışıma yavaşça eklerken, bir taraftan da karıştırın. En son eritilmiş tereyağı ve sütü azar azar ilave ederken, tahta bir kaşıkla yavaşça karıştırarak karışıma yedirin. Hamuru küçük kek kalıplarına pay edin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin ve soğuması için bir kenara alın. Vanilya sos için bir tavaya süt, toz şeker, yumurta sarısı, nişasta ve vanilyayı koyup, orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatın. Tavayı ocaktan alın ve içine beyaz çikolatayı katıp, eriyene kadar karıştırın. Tam olarak soğuması için arada bir karıştırmaya devam edin. Soğuyan kekleri kalıplardan çıkarın ve uç kısımlarını önce soğuyan vanilyalı sosa batırın. Daha sonra toz antepfısıtığına batırıp, servis tabağına alın.

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        Haberler Yaşam Ramazan'ın ilk günü yaşanan baş ağrısını önlemek sahurdan geçiyor
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