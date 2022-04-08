Ramazan'ın ilk günü yaşanan baş ağrısını önlemek sahurdan geçiyor

Ramazan ayında oruç tutarken uzun saatler aç ve susuz kalındığından baş ağrısının ortaya çıkması oldukça normaldir. Daha çok Ramazan'ın ilk günlerinde oluşan bu ağrı vücudun açlık ve susuzluğa alışmasıyla zamanla hafifler. Bunda gece sahura kalkıp sonrasında sabah işe gitmek için kalkan insanların uyku düzenlerinin bozulmasının da etkisi oluyor. Gece uyanıp yemek yemek uykunun kaçmasına sonrasında ise sabah erken saatte yeniden uyanmak da dinlenememeye yol açıyor. Ramazan ayında baş ağrılarına neden olan en temel 2 neden uzun saatler aç, susuz kalmak ve uyku düzeninin bozulmasıdır. Oruç tutarken uzun saatler aç ve susuz kalındığından kan şekeri düşer ve bu baş ağrısına neden olur. Bunu engellemek için mümkün olduğunca sahura kalkarak oruç tutulmalıdır. Bu sayede aç kalma saatlerini kısaltmış olursunuz. İftar sonrası veya sahurda kafein içeren kahveler içerseniz hem uykunuz kaçar hem de bu sabahında baş ağrısıyla uyanmanıza sebep olur. Gün içinde oluşacak baş ağrılarını engellemenin bir diğer yolu da kaybedilen sıvı miktarını iftar ve sahur arasında almaktır. İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde 2-2.5 litre su içerek günlük su miktarınızı karşılarsanız bu da baş ağrısı oluşumunu engeller.