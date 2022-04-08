Ramazan'ın ilk günü yaşanan baş ağrısını önlemek sahurdan geçiyor

Ramazan ayında oruç tutarken uzun saatler aç ve susuz kalındığından baş ağrısının ortaya çıkması oldukça normaldir. Daha çok Ramazan'ın ilk günlerinde oluşan bu ağrı vücudun açlık ve susuzluğa alışmasıyla zamanla hafifler. Bunda gece sahura kalkıp sonrasında sabah işe gitmek için kalkan insanların uyku düzenlerinin bozulmasının da etkisi oluyor. Gece uyanıp yemek yemek uykunun kaçmasına sonrasında ise sabah erken saatte yeniden uyanmak da dinlenememeye yol açıyor. Ramazan ayında baş ağrılarına neden olan en temel 2 neden uzun saatler aç, susuz kalmak ve uyku düzeninin bozulmasıdır. Oruç tutarken uzun saatler aç ve susuz kalındığından kan şekeri düşer ve bu baş ağrısına neden olur. Bunu engellemek için mümkün olduğunca sahura kalkarak oruç tutulmalıdır. Bu sayede aç kalma saatlerini kısaltmış olursunuz. İftar sonrası veya sahurda kafein içeren kahveler içerseniz hem uykunuz kaçar hem de bu sabahında baş ağrısıyla uyanmanıza sebep olur. Gün içinde oluşacak baş ağrılarını engellemenin bir diğer yolu da kaybedilen sıvı miktarını iftar ve sahur arasında almaktır. İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde 2-2.5 litre su içerek günlük su miktarınızı karşılarsanız bu da baş ağrısı oluşumunu engeller.
BALLI-CEVİZLİ PASTA
Panispanya için yumurta, tozşeker, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı bir kasede çırpın. Unu azar azar ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırın. Erimiş margarin ile kabartma tozunu ekleyin ve fazla karıştırmadan unlu karışıma yedirin. Yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kalıba hazırladığınız hamuru yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın. Diğer yandan iç kreması için yumurta, tozşeker, un ve sütü bir tencereye alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın. Ocağın altını kapattıktan sonra vanilyayı ilave edin. Ayrı bir kapta iç malzeme için Balye Süzme Çiçek Balı ve ceviz içini karıştırın ve bir kenara alın. Pandispanyayı ortadan ikiye kesin. Birinci katına kremanın yarısını ince bir tabaka halinde sürün ve dilimlenmiş muzu dizin. Muzun üzerine kalan remayı sürün ve onun da üzerine ballı cevizli karışımı yayın. İkinci pandispanyayı cevizli karışımın üzerine kapatın. Krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve pastanın üzerine kaplayın. Bir spatula yardımıyla düzeltin ve dilimlenmiş muzu dizin. Muz dilimlerinin üzerine yarımşar ceviz içi yerleştirin. Dilimlerden yarısını bal, yarısını da benmari usulü eritilmiş çikolata ile kaplayın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.
MALZEMELER
Pandispanya için:
5 adet yumurta
Yarım su bardağı tozşeker
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
Yarım çay kaşığı vanilya
1 su bardağı un
Yarım çay bardağı eritilmiş margarin
Yarım paket kabartma tozu İç kreması için:
1 adet yumurta
1 çay bardağı tozşeker
1 çay bardağı un
Yarım litre süt
1 paket vanilya İç malzemesi için:
1 adet muz
Bir buçuk çay bardağı Balye Süzme Çiçek Balı
2 su bardağı çekilmiş ceviz içi
Üzeri için:
1 paket krem şanti
1 adet muz
Yarım çay bardağı bal
1 paket (80 gram) bitter çikolata
BULGUR PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı Yöremce Pilavlık Bulgur
1 adet soğan
4 adet sivri biber
2 adet domates
2'şer çorba kaşığı tereyağı ve sıvıyağ
3 su bardağı sıcak su
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Soğan ve biberleri temizleyip, ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine soğan ekleyip rengi dönene dek kavurun. Biber katıp bir-iki dakika kavurduktan sonra domatesi ilave edin. Domates yumuşayınca yıkayıp süzdüğünüz Yöremce Pilavlık Bulgur'u malzemenin üzerine katın. Sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.