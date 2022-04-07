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    Samsun fıkrası! Kepçe operatörü adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı

    Samsun’un Atakum ilçesinde bir kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı. Bir de utanmadan yıkım masraflarını talep etti.

    Samsun fıkrası
    Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşandı. Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti.

    Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken fıkra gibi bir olay yaşandı. Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı.



    Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı. Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti. Binanın ilerleyen tarihte zaten yıkılacak olmasından ötürü bir zarar meydana gelmeyen olay şaşkınlık yaşattı.



    Ahmet Çelik, büyük şaşkınlık yaşadı.


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