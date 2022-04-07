Rauf Gerz’in yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam tutuklandı

Rauf Gerz'in kullandığı motosiklet, önceki gün Sultangazi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobilin çarpması sonucu devrilerek savrulmuş, motosikletten düşen Gerz metal bariyerlere çarparak feci şekilde yaşamını yitirmişti.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, Gaziosmanpaşa Adliyesinde ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yüksel Çalkam'ın gireceği sapağı kaçırdığı için ikinci şeritten dördüncü şeride ani ve kontrolsüz şekilde geçtiği, kazada yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi. Rauf Gerz'in cenazesi, Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.
Rauf Gerz, evli ve 1 çocuk babasıydı.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, Gaziosmanpaşa Adliyesinde ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yüksel Çalkam'ın gireceği sapağı kaçırdığı için ikinci şeritten dördüncü şeride ani ve kontrolsüz şekilde geçtiği, kazada yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi. Rauf Gerz'in cenazesi, Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.
Rauf Gerz, evli ve 1 çocuk babasıydı.