Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan “Botox yaptırmak günah mı?” sorusuna cevap

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla atv ekranlarında canlı yayında izleyicisi ile buluşuyor.
Önceki gün iftarda stüdyoda bulunan Mehmet Akçay ' Erkekler kaş aldırıyor, manikür pedikür yaptırıyor günah mı?' sorusunu sordu.
Nihat hoca "Kaş aldırmak, yoldurmak doğru değil... Ama bazen yaşlı olunca mesela benim yaşım 66 yaşındayım az değil kaşım uzayabiliyor bazen berber orayı görünce makası gönderiyor hemen oraya doğru napıyorsun deyinceye kadar bakıyorsun 1-2 kıl koparmış oluyor. Hormonal bir bozukluk yoksa kaşı olduğu gibi bırakmakta fayda var. Diyelim ki bir kıl çok aşırı uzadı o alınabilir. Botoksta öyle botoks yapan insanlara bakıyorsunuz yanlış anlamayın onlara bir şey dediğim yok hepsinin yüzü birbirine benziyor. Bunu küçümsemek, alay etmek için söylemiyorum. İnsanın yüzünün şekli, gülümsemesi, jest mimikleri herkesin kendine ait Allah onu öyle yaratmış. Benim tavsiyem olduğu halde bırakılması..." cevabını verdi.
Botox sonrası jest de mimik de kayboluyor.
Önceki gün iftarda stüdyoda bulunan Mehmet Akçay ' Erkekler kaş aldırıyor, manikür pedikür yaptırıyor günah mı?' sorusunu sordu.
Nihat hoca "Kaş aldırmak, yoldurmak doğru değil... Ama bazen yaşlı olunca mesela benim yaşım 66 yaşındayım az değil kaşım uzayabiliyor bazen berber orayı görünce makası gönderiyor hemen oraya doğru napıyorsun deyinceye kadar bakıyorsun 1-2 kıl koparmış oluyor. Hormonal bir bozukluk yoksa kaşı olduğu gibi bırakmakta fayda var. Diyelim ki bir kıl çok aşırı uzadı o alınabilir. Botoksta öyle botoks yapan insanlara bakıyorsunuz yanlış anlamayın onlara bir şey dediğim yok hepsinin yüzü birbirine benziyor. Bunu küçümsemek, alay etmek için söylemiyorum. İnsanın yüzünün şekli, gülümsemesi, jest mimikleri herkesin kendine ait Allah onu öyle yaratmış. Benim tavsiyem olduğu halde bırakılması..." cevabını verdi.
Botox sonrası jest de mimik de kayboluyor.