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    Gaziantep'te Sezay Koçak cinayetinde savcılık intihar dedi! Üst mahkeme cinayet olabilir diyerek yeni soruşturma istedi

    Savcılık, genç kadının ölümüyle ilgili “intihar” dedi. Üst mahkeme, “DNA analizi yapılmamış, telefon incelenmemiş. Cinayet olabilir” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Eşsiz dava!

    Gaziantep'de özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Özahi'ye 3 Eylül 2020 tarihinde boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında genç kadın 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Savcılık soruşturmasında eşi Ali Özahi. yakınları Didem ve Emrah Özahi hakkında takipsizlik kararı verildi. Karara aile itiraz etti. Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği, "Maktülün tırnaklarındaki DNA analiz edilmemiş. Telefon kayıtları incelenmemiş. Tanıkların ifadeleri çelişkili" diyerek soruşturmanın yeniden yapılmasını istedi.



    DEVRAN DÖNER
    Batman'da Devran Ergün (27), bir süre önce boşandığı ve oğluyla yürüyen Sevda Ergün ile karşılaştı. Ergün, yolda tartıştığı eski karısını "Beni neden bıraktığın" diyerek çocuğunun gözü önünde 3 yerinde bıçakladı. Genç kadın hastanede tedavi altına alındı. Yakalanan saldırgan adam, tutuklanarak hapse atıldı.



    KURNAZ TİLKİ!
    Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'takıntılısı' Muhammed Erkam A. uslu durmadı. Tilki'nin evinin krokisini çıkardı. Şarkıcıyı 3 kez içinde mesaj olan çiçek sepeti yolladı. Şikayet üzerine yakalandı, serbest bırakıldı. Ancak 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.



        KÖR KURŞUN
        Adana'da magandalar, otomobilden pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Kör kurşun pencereden bakan Hayriye Aten'in (60) gözüne saplandı. Kadının gözünden, 13 mm çapında bir saçma çıkarıldı. Magandanlar ise kayıplara karıştı.



        NORMAL DOĞUM!
        Karaman'da önceki gün doğum sancısı çeken bir kedi, aile sağlığı merkezine gitti. Polikliniğin kapısından içeriği girdi. Bir süre miyavlayarak yardım istedi. Hemşire ve doktorların müdahalesi sonucu 4 yavru dünyaya getirdi! Aile Hekimi Dr. Hüseyin Ulu, "Kediyi şimdi yerinden de kaldıramıyoruz, yavrularının alınacağını zannediyor. Şu an anne ve yavruların genel sağlık durumu gayet iyi" dedi.



        KUSUR KİMDE?
        İstanbul'da yaşayan Kübra Boyraz, 2020'de botoks ve kalça dolgusu sonucu can verdi. Olayla ilgili yargılamaya devam edildi. Sanık Dr. Öner Özsoyeri'nin medikal estetik sertifikasının bulunduğu belirtildi. Ancak işlemi uygulayan Erdal Doğruya'nın sertifikasının olmadığı belirlendi. Bunun üzerine dosya sanıkların kusurlarının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



            KÖTÜ SÜRPRİZ
            İngiltere'deki Kinder Surprise ürünlerinde salmonella bakterisine rastlandı! 60'tan fazla çocuk rahatsızlandı. Kusma, ateş, ishal ve mide bulantısı şikayetleri yaşayan çocuklar hastanede tedavi altına alındı. Ferrero'nun üreticisi olduğu ürünler ise piyasadan toplandı. İrlanda, Fransa, İsveç, Almanya ve Hollanda'da da benzer vakaların görüldüğü açıklandı.



            MİT'E AJAN ARANIYOR
            Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geleceğin istihbaratçıları için kariyer sayfası yaptı. Adaylar için "Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı. Aranacak özellikleri "35 yaşını doldurmamış olmak. Üniversite mezunu olmak. Yabancı dil puanı 70'in üzerinde olacak. Stres altında çalışabilecek. Ketum olacak" diye sıraladı...



            CANKURTARAN
            İzmit yönünde seyreden Gebze Halk otobüsünde bulunan bir genç kız fenalaştı. Diğer yolcular hemen yardım etmeye çalıştı. Araç sürücüsü Salih Küçük, dörtlüleri yaktı. Gaza bastı. Kızı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil serviste tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.



                C'ANLI' SEVİNÇ
                İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1994'te doğan Elif Akkaya'yı 12 günlükken annesi terk etti. Hastabakıcı aracılığı ile hastane karşısındaki büfeci Fehim ve Ayşe Akyüz çiftine evlatlık olarak verildi. Yıllar sonra genç kadın, hiç görmediği anne ve babasını bulmak için atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına geldi. Müge Anlı'dan yardım istedi. Yapılan araştırmada, annesinin Sivas'lı, babasının da Trabzon'lu olduğu belirlendi. Yurt dışında olan anne, canlı yayına bağlanarak kızı ile hasret giderdi. Annesinin sesini ilk kez duyan Elif Akkaya'nın duygusal anları, herkesi derinden etkiledi...



                KAPIŞCILAR KRALI!
                Ankara'da kapıcı Mehmet Kaşkaya hayatını kaybetti.11 daire, 1 arsa, altınlar ve 700 bin TL'si olduğu belirlendi. 5 çocuğu birbirine girdi.Erkek kardeşler, ablalarını "Babamızın servetine kondu" deyip mahkemeye verdi. Kavga 9 yıldır bitmedi. Miras da bir türlü bölüşülemedi!



                86 NEGATİF
                İstanbul'da kanser hastası Muzaffer Kayasan, 16 ay önce Covid'e yakalandı. 470 günde 85 test yaptı. Hepsi pozitif çıktı. Neyse ki 86. test negatif gelince kendini sokağa attı.



                    46 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 45 milyon 900 bin lira devretti. 5 bilenler 35 bin 539'ar lira, 4 bilenler 745'er lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

                    KURBAĞA CEZASI
                    Muğla'da bir şahıs endemik kurbağa türünü yurt dışına göndermek istedi. 600 bin lira ceza kesildi.

                    ÖLÜME ATLADI
                    İstanbul Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda, bir arkadaşıyla yürüyen 14 yaşındaki lise öğrencisi, korkuluklara çıktı. Arkadaşına, 'Peşimdeler, beni bulacaklar' diye.

                    VEFAT SAYISI 37'YE DÜŞTÜ
                    Türkiye'de dün 232 bin 135 Covid-19 testi yapıldı. 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 13 bin 568 oldu.n genç, Ortaköy Viyadüğü'nden atlayarak intihar etti.

                    MİRAS KATLİAMI
                    Sakarya'da ev tapusu nedeniyle çıkan tartışmada Çetin Güler (54), ağabeyi Bedri Güler (65), yengesi Duriye Güler (62) ve yeğeni Tuncay Güler'i (24) öldürdü. Küçük yeğeni Berat Güler (23) ise saldırıdan balkona kaçarak kurtuldu.

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                    Emekli ve memura zam yüzde 30’u aşacak
                    Haberler Yaşam Gaziantep'te Sezay Koçak cinayetinde savcılık intihar dedi! Üst mahkeme cinayet olabilir diyerek yeni soruşturma istedi
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