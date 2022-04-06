Gaziantep'te Sezay Koçak cinayetinde savcılık intihar dedi! Üst mahkeme cinayet olabilir diyerek yeni soruşturma istedi





C'ANLI' SEVİNÇ

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1994'te doğan Elif Akkaya'yı 12 günlükken annesi terk etti. Hastabakıcı aracılığı ile hastane karşısındaki büfeci Fehim ve Ayşe Akyüz çiftine evlatlık olarak verildi. Yıllar sonra genç kadın, hiç görmediği anne ve babasını bulmak için atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına geldi. Müge Anlı'dan yardım istedi. Yapılan araştırmada, annesinin Sivas'lı, babasının da Trabzon'lu olduğu belirlendi. Yurt dışında olan anne, canlı yayına bağlanarak kızı ile hasret giderdi. Annesinin sesini ilk kez duyan Elif Akkaya'nın duygusal anları, herkesi derinden etkiledi...