Gaziantep'te Sezay Koçak cinayetinde savcılık intihar dedi! Üst mahkeme cinayet olabilir diyerek yeni soruşturma istedi

Gaziantep'de özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Özahi'ye 3 Eylül 2020 tarihinde boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında genç kadın 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Savcılık soruşturmasında eşi Ali Özahi. yakınları Didem ve Emrah Özahi hakkında takipsizlik kararı verildi. Karara aile itiraz etti. Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği, "Maktülün tırnaklarındaki DNA analiz edilmemiş. Telefon kayıtları incelenmemiş. Tanıkların ifadeleri çelişkili" diyerek soruşturmanın yeniden yapılmasını istedi.
DEVRAN DÖNER
Batman'da Devran Ergün (27), bir süre önce boşandığı ve oğluyla yürüyen Sevda Ergün ile karşılaştı. Ergün, yolda tartıştığı eski karısını "Beni neden bıraktığın" diyerek çocuğunun gözü önünde 3 yerinde bıçakladı. Genç kadın hastanede tedavi altına alındı. Yakalanan saldırgan adam, tutuklanarak hapse atıldı.
KURNAZ TİLKİ!
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'takıntılısı' Muhammed Erkam A. uslu durmadı. Tilki'nin evinin krokisini çıkardı. Şarkıcıyı 3 kez içinde mesaj olan çiçek sepeti yolladı. Şikayet üzerine yakalandı, serbest bırakıldı. Ancak 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.