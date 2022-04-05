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    • Yaşam
    • 06.04.2022 00:27
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    • 06.04.2022 00:41
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    Beşiktaş'ta bir lise öğrencisi viyadükten atladı!

    Beşiktaş'ta bir lise öğrencisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğü'nden atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Liseli viyadükten atladı!

    Beşiktaş'ta bir lise öğrencisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğü'nden atladı.

    Olay, saat 20.30'da Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi.

    VİYADÜKTEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ
    İddiaya göre, arkadaşı ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğü'ne gelen lise öğrencisi, henüz bilinmeyen bir nedenle viyadükten atlayarak intihar etti.

    Gencin viyadükten aşağı atladığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Lise öğrencisinin cansız bedeni cenaze aracı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Liseli gencin intihar sebebi araştırılıyor.

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