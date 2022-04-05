Beşiktaş'ta bir lise öğrencisi viyadükten atladı!

VİYADÜKTEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre, arkadaşı ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğü'ne gelen lise öğrencisi, henüz bilinmeyen bir nedenle viyadükten atlayarak intihar etti.