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    • Yaşam
    • 05.04.2022 07:15
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    • 05.04.2022 07:21
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    Sancaktepe’de korkunç kaza! 17 yaşındaki kurye hayatını kaybetti: Ailesi sinir krizi geçirdi

    Son dakika haberi! Sancaktepe'de çöp kamyonuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti. Kurye olarak görev yaptığı belirtilen 17 yaşındaki sürücünün cansız bedenini gören yakınları sinir krizleri geçirdi.

    DHA
    Korkunç kaza! 17 yaşındaki kurye hayatını kaybetti

    Kaza, saat 22.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer Umut Bayram(17) idaresindeki 34 EZS 320 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak 34 DAB 389 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı.

    Kazanın çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Zafer Umut Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

    AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
    Olay yerine gelen baba, oğlunun cansız bedenini görünce yere yığılırken, anne de gözyaşlarını tutamadı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan anne ve baba sakinleştirilmeye çalışıldı.

        Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün üzerini muşamba ile örterek savcının olay yerine gelmesini bekledi. Nöbetçi savcının olay yerindeki incelemesinden sonra motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Kaza yapan 17 yaşındaki Zafer Umut Bayram'ın 17 yaş grubu için belirlenen A1 sınıfı ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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