Sancaktepe’de korkunç kaza! 17 yaşındaki kurye hayatını kaybetti: Ailesi sinir krizi geçirdi

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen baba, oğlunun cansız bedenini görünce yere yığılırken, anne de gözyaşlarını tutamadı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan anne ve baba sakinleştirilmeye çalışıldı.