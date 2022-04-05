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    • Yaşam
    • 05.04.2022 08:20
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    • 05.04.2022 08:20
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    Adana'da silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu

    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye A. (60) evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldığını duydu. Bunun üzerine başını pencereden uzatan Hayriye A. gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

    Adana’da korkunç olay! Sesi duyup cama çıkınca...

    Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye A. (60) evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldığını duydu.

    Bunun üzerine başını pencereden uzatan Hayriye A. gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

    Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

    Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hayriye A'nın seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

    Soruşturma sürüyor.

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