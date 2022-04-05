'Pos tefecileri'ne baskın! 1 milyar 200 milyonluk para akışı





Şüphelilerden tespit edilen 220 olayda pos tefeciliği yöntemi ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon para akışının gerçekleştiği kaydedildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman' da, suç örgütüne yönelik 10 ayrı ilde eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandığı bildirildi.